Se intensifica histórica ola de calor que sofoca gran parte de Estados Unidos

Visitantes se abanican mientras esperan entrar al Monumento a Washington, el 1 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Tom Brenner, Archivo)

Visitantes se abanican mientras esperan entrar al Monumento a Washington, el 1 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Tom Brenner, Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- Una peligrosa y generalizada ola de calor se intensificaba el sábado en Estados Unidos, la cual se tiene previsto que lleve los termómetros por encima de los 38 grados Celsius (100 Fahrenheit) en el suroeste y la región de las Grandes Llanuras antes de extenderse hacia el este bajo una cúpula de alta presión que, según meteorólogos, podría atrapar temperaturas sofocantes durante una semana o más.

Los meteorólogos recomendaron a la población que se mantenga hidratada y busque lugares para refrescarse, y advierten de temperaturas entre 8 y 14 grados Celsius (15 y 25 grados Fahrenheit) por encima de lo normal en muchas zonas, incluso por la noche, algo especialmente perjudicial para la salud porque el cuerpo no tendrá oportunidad de recuperarse. Se tiene previsto que el domo de calor cubra hasta dos terceras partes del territorio continental de Estados Unidos.

“El calor no necesariamente se detiene cuando oscurece”, señaló Josh Adam, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Bismarck, Dakota del Norte, donde las temperaturas superarán los 37,7 °C (100 °F) hasta el martes, un drástico aumento para un estado donde las temperaturas veraniegas suelen rondar los 26 °C (80 °F).

Tynika Smith, residente de Bloomington, Minnesota, repartió toallas y paños congelados, así como ventiladores de baterías, en campamentos para personas sin hogar en la cercana St. Paul a medida que las temperaturas se elevaban. Muchos habitantes se colocaron las bolsas de hielo alrededor del cuello y en la cabeza.

“No pueden subirse a un auto con aire acondicionado ni entrar a una casa”, dijo Smith, quien también distribuyó agua, helados, comida y artículos de higiene.

Los campamentos estaban tan apartados que a los residentes les costaba trabajo caminar o ir en bicicleta hasta centros de enfriamiento, dijo. También hay poca sombra en el exterior, mientras que la temperatura al interior de sus tiendas de campaña es incluso mayor que al aire libre.

“No hay mucho más que pueda hacer”, dijo Smith, “pero al menos puedo ayudarles a mantenerse frescos por un ratito”.

Se anticipan récords de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que se igualarán o superarán más de 90 récords locales de temperatura en Estados Unidos hasta el miércoles, y dos terceras partes de ellos corresponden a altas temperaturas nocturnas. Según el pronóstico, las temperaturas no bajarán de 27 °C (80 °F) por la noche en Fort Lauderdale, Florida, Miami, Tampa, Florida, Galveston, Texas, y Charleston, Carolina del Sur.

El actual domo de calor, que se forma cuando la alta presión atrapa el aire caliente mientras bloquea los vientos refrescantes y la lluvia, es uno de las más fuertes que han afectado a las Dakotas en 25 años, indicó Chad Merrill, meteorólogo de alto nivel de AccuWeather.

Los meteorólogos esperan temperaturas récord por encima de los 38 grados Celsius (100 Fahrenheit) este fin de semana en Nevada, Utah, Colorado, Wyoming, Idaho, Montana y las Dakotas.

En Helena, Montana, donde se esperaba que las temperaturas subieran lentamente por encima de 35 °C (95 °F), el parque acuático y piscina Last Chance Splash Waterpark & Pool celebraba una competición de natación para cientos de participantes.

El momento no podría ser mejor, ya que no es común que Helena alcance temperaturas tan altas, señaló Sean Swingley, subgerente del parque.

“Sin duda es un día caluroso, pero la piscina está agradable y fresca”, comentó Swingley. “Por lo general, en verano tenemos un par de días de 35 °C (95 °F), pero en junio y julio la temperatura suele rondar más bien entre 29 y 32 °C (85 y 90 °F)”.

Nevada, un estado acostumbrado al calor, presenta temperaturas aún más cálidas de lo normal, explicó Andrew Gorelow, del Servicio Meteorológico Nacional en Las Vegas. Se tiene previsto que la temperatura en Las Vegas alcance los 48 °C (111 °F) el sábado, señaló Gorelow.

Es fundamental hidratarse y encontrar espacios frescos, señalaron expertos.

También advierten que el calor podría aumentar el riesgo de incendios en algunas partes del país que ya están secas, incluidas las Montañas Rocosas, donde, según Merrill, podrían desarrollarse tormentas eléctricas.

El cambio climático potencia el calor

El cambio climático derivado de la quema de carbón, petróleo y gas natural provoca olas de calor más intensas y duraderas que abarcan áreas más extensas, afirman los científicos.

También se anticipa que las temperaturas de este año se vean afectadas por El Niño, un calentamiento natural del Pacífico ecuatorial que altera los patrones meteorológicos y eleva las temperaturas en todo el mundo.

Se espera que el fenómeno actual de El Niño, que se formó el mes pasado y es demasiado reciente como para haber influido mucho en esta ola de calor, se sitúe entre los más intensos desde que el servicio meteorológico comenzó a registrarlos en 1950, indicaron expertos.

Para el otoño tiene un 81% de probabilidad de volverse “muy fuerte” —la categoría más alta—, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.