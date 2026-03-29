Se intensifica conflicto en Oriente Medio tras ingreso de hutíes a guerra

Un paramédico asiste a un niño herido en un ataque aéreo que impactó un edificio residencial, en el marco de la campaña militar estadounidense-israelí en Teherán, Irán, el sábado 28 de marzo de 2026. (Foto AP/Sajad Safari)

Un paramédico asiste a un niño herido en un ataque aéreo que impactó un edificio residencial, en el marco de la campaña militar estadounidense-israelí en Teherán, Irán, el sábado 28 de marzo de 2026. (Foto AP/Sajad Safari)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, se unieron el sábado a la guerra que asola Oriente Medio desde hace un mes, reivindicando dos lanzamientos de misiles contra Israel. Unos 2.500 infantes de Marina estadounidenses llegaron a la región.

Por su parte, el gobierno pakistaní anunció que las potencias regionales tienen previsto reunirse el domingo para debatir cómo poner fin a los combates.

La guerra ha amenazado los suministros globales de petróleo y gas natural, provocó escasez de fertilizantes e afectó el tráfico aéreo. El férreo control de Teherán sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica, ha sacudido los mercados y los precios. Estados Unidos e Israel continúan atacando a Irán, cuyas represalias han tenido como objetivo a Israel y a los vecinos Estados árabes del golfo Pérsico. Más de 3.000 personas han muerto.

La entrada de los hutíes a la guerra podría perjudicar aún más el transporte marítimo global si vuelven a atacar embarcaciones en el estrecho de Bab el-Mandeb, frente al mar Rojo, por donde suele pasar alrededor del 12% del comercio mundial.

Podría haber un alivio limitado luego que Irán aceptó el viernes permitir el paso de ayuda humanitaria y envíos agrícolas por el estrecho tras una solicitud de Naciones Unidas. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump ha dado a Irán hasta el 6 de abril para reabrir el estrecho.

Testigos en Teherán reportaron fuertes ataques a última hora del sábado. El ejército israelí indicó antes que atacó instalaciones de producción de armas navales de Irán y que terminará de atacar sitios esenciales de producción de armas en “unos pocos días”. Estados Unidos señaló que ha atacado más de 11.000 objetivos iraníes en la guerra.

Irán envió misiles hacia Israel, al tiempo que las defensas antiaéreas a primera hora del domingo interceptaron misiles y drones en países del golfo.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy visitó naciones del golfo el sábado, en un momento en que su país ofrece ayuda de defensa con drones.

Implicación de hutíes genera preocupación

El general de brigada Yahya Saree, portavoz militar de los rebeldes de Yemen, dijo en la televisora satelital Al-Masirah, controlada por el grupo, que lanzaron misiles hacia “sitios militares israelíes sensibles” en el sur.

Si los hutíes incrementan los ataques contra el transporte marítimo comercial, como lo han hecho en el pasado, eso elevará aún más los precios del petróleo y desestabilizará “toda la seguridad marítima”, subrayó Ahmed Nagi, un analista sénior sobre Yemen del International Crisis Group. “El impacto no se limitará al mercado energético”.

Bab el-Mandeb, en el extremo sur de la península arábiga, es crucial para los buques que se dirigen al canal de Suez a través del mar Rojo. Arabia Saudí ha estado enviando millones de barriles de crudo al día por esa ruta porque el estrecho de Ormuz está efectivamente cerrado.

Los rebeldes hutíes atacaron más de 100 buques mercantes con misiles y drones, hundiendo dos embarcaciones, entre noviembre de 2023 y enero de 2025. El grupo argumentó que actuó en solidaridad con los palestinos en Gaza durante la guerra entre Israel y Hamás.

La posible implicación de los hutíes en la guerra también complicará el despliegue del USS Gerald R. Ford, el portaaviones que llegó a Croacia el sábado para mantenimiento. Enviarlo al mar Rojo podría atraer ataques similares a los del USS Dwight D. Eisenhower en 2024 y el USS Harry S. Truman en 2025.

Los hutíes controlan la capital de Yemen, Saná, desde 2014. Arabia Saudí lanzó una guerra contra los hutíes en nombre del gobierno yemení en el exilio en 2015 y ahora tienen un inestable alto el fuego.

Sigue diplomacia cuando EEUU refuerza su presencia

Pakistán anunció que Arabia Saudí, Turquía y Egipto enviarán a sus principales diplomáticos a Islamabad para conversaciones destinadas a poner fin a la guerra, y llegarán el domingo para una visita de dos días. El primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif dijo que él y el presidente iraní Masoud Pezeshkian tuvieron “amplias discusiones” sobre las hostilidades regionales.

Pero el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, dijo por teléfono a su homólogo turco que Teherán se mostraba escéptico sobre los recientes esfuerzos diplomáticos. Medios estatales iraníes reportaron que Araghchi acusó a Estados Unidos de hacer “exigencias irrazonables” y exhibir “medidas contradictorias”.

Más tarde, el ministro paquistaní de Relaciones Exteriores, Ishaq Dar, habló con Araghchi e instó a “poner fin a todos los ataques y hostilidades”.

Steve Witkoff, enviado de Trump, señaló que Washington entregó a la República Islámica una “lista de medidas” con 15 puntos para un posible alto el fuego, con una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz y restringir el programa nuclear iraní, que es el tema en el centro de las tensiones con Estados Unidos e Israel.

Teherán rechazó la lista y presentó una propuesta de cinco puntos que incluía indemnizaciones y el reconocimiento de su soberanía sobre la vía marítima.

Buques estadounidenses con unos 2.500 marines entrenados para desembarcos anfibios han llegado, sumándose a la mayor fuerza de Estados Unidos en la región en más de dos décadas. Se ha ordenado el despliegue de al menos 1.000 paracaidistas de la 82da División Aerotransportada —entrenados para aterrizar en territorio hostil con el fin de asegurar zonas clave y aeródromos— en Oriente Medio.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio aseveró que Washington “puede lograr todos nuestros objetivos sin tropas terrestres”.

Fuentes AP: Ataques iraníes hieren a soldados de EEUU en base saudí

Más de dos docenas de soldados estadounidenses resultaron heridos en ataques iraníes contra la base aérea Prince Sultan, en Arabia Saudí, en la última semana, según dos personas informadas sobre el asunto que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a realizar declaraciones públicas.

Irán disparó seis misiles balísticos y 29 drones contra la base el viernes, hiriendo al menos a 15 soldados, cinco de ellos de gravedad. La base, ubicada a unos 96 kilómetros (60 millas) de la capital saudí, Riad, fue atacada dos veces a principios de semana, incluyendo en un ataque que causó lesiones a 14 efectivos estadounidenses, según las personas informadas sobre el asunto.

Más de 300 militares estadounidenses han resultado heridos en la guerra. Al menos 13 han sido reportados muertos.

Aumenta número de muertos

Las autoridades iraníes afirman que más de 1.900 personas han muerto en la República Islámica, y en Israel se reportaron 19 fallecidos.

En Líbano, donde Israel ha iniciado una invasión en el sur al tiempo que ataca al grupo político-paramilitar Hezbollah, las autoridades indicaron que más de 1.100 personas han perdido la vida en el país desde el inicio de la guerra.

En Irak, donde milicias apoyadas por Irán se han sumado al conflicto, murieron 80 miembros de las fuerzas de seguridad.

En las naciones árabes del golfo Pérsico se reportaron 20 decesos. Cuatro personas murieron en Cisjordania, un territorio palestino ocupado por Israel.