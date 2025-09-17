Se forma tormenta tropical Gabrielle en Atlántico sin ser amenaza terrestre

El fenómeno se localiza a más de 1,600 kilómetros de las Islas de Sotavento y permanecerá en mar abierto, con ligera intensificación prevista para el fin de semana

Esta imagen satelital GeoColor del GOES-19, tomada el miércoles 17 de septiembre de 2025 a las 10:50 a.m. EDT y proporcionada por la NOAA, muestra la tormenta tropical Gabrielle, a la derecha, en el océano Atlántico. (NOAA vía AP)

MIAMI.- La tormenta tropical Gabrielle se formó el miércoles en el océano Atlántico, pero está lejos de tierra, dijeron meteorólogos.

El vórtice de Gabrielle se volvió a formar desde su posición matutina y se encontraba a más de 1.600 kilómetros (990 millas) al este de las Islas de Sotavento norteñas, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés). La tormenta tropical tenía vientos máximos sostenidos de 80 km/h (50 mph) y se movía hacia el noroeste a 22 km/h (14 mph), indicaron los meteorólogos.

El NHC pronostica pocos cambios en la intensidad durante los próximos días e indicó que podría intensificarse el fin de semana.

No se emitieron avisos preventivos y tampoco se prevén efectos en tierra. Se espera que Gabrielle permanezca sobre aguas abiertas durante los próximos días.

La temporada de huracanes en el Atlántico de este año ha sido relativamente tranquila, sin tormentas con nombre durante aproximadamente tres semanas y sólo un huracán con nombre. Los expertos dicen que hay algunas razones para eso, pero no significa que no se formarán sistemas peligrosos más adelante.

La temporada de huracanes en el Atlántico termina el 30 de noviembre.