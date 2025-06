Se disuelve el último partido prodemocrático de Hong Kong que organizaba protestas callejeras

HONG KONG.- La Liga de los Socialdemócratas, un partido político prodemocrático de Hong Kong, anunció su disolución el domingo debido a la inmensa presión política, y se convirtió en la víctima más reciente de una represión de años que ya ha silenciado gran parte de una oposición antes muy visible.

Tras las protestas antigubernamentales masivas de 2019, muchos de los activistas más destacados fueron procesados o encarcelados bajo una ley de seguridad nacional impuesta por Beijing en 2020. Decenas de grupos de la sociedad civil se disolvieron. Medios de comunicación críticos con el gobierno cerraron.

La Liga de los Socialdemócratas era el único partido prodemocrático que aún organizaba pequeñas protestas callejeras de vez en cuando y realizaba actividades en puestos callejeros para continuar con su defensa a pesar de los riesgos.

Su presidenta, Chan Po-ying, dijo que la decisión de disolverse se tomó tras una cuidadosa deliberación, especialmente teniendo en cuenta las consecuencias para sus miembros y compañeros. Chan se negó a dar detalles sobre la presión, pero dijo que estaba orgullosa de afirmar que el partido aún había contribuido al movimiento prodemocrático de la ciudad en estos últimos años.

“Hemos permanecido fieles a nuestras aspiraciones originales y no hemos defraudado la confianza depositada en nosotros por aquellos que fueron a prisión”, afirmó. “Aunque ahora nos vemos obligados a disolvernos y sentimos un dolor en nuestra conciencia, no tenemos otra opción”, expresó.

Las protestas se volvieron inusuales bajo el control de Beijing

Hong Kong, una antigua colonia británica, celebrará el 28 aniversario de su regreso al dominio chino el 1 de julio. La ciudad solía realizar protestas prodemocráticas anuales ese día y otras manifestaciones que reclamaban mejores políticas.

Pero estas cesaron después de que la mayoría de los grupos organizadores se disolvieran y los principales activistas fueran encarcelados. Los críticos dicen que los drásticos cambios políticos bajo la ley de seguridad reflejan que las libertades que Beijing prometió mantener intactas en 1997 están disminuyendo.

Los gobiernos de Beijing y Hong Kong insisten en que la ley es necesaria para la estabilidad de la ciudad. Un funcionario chino que supervisa los asuntos de Hong Kong en 2023 dijo que las protestas no son la única forma de que las personas expresen sus opiniones, señalando la postura de Beijing hacia las manifestaciones en la ciudad.

El partido prodemocrático más grande de Hong Kong, el Partido Democrático, también votó en abril para dar a su liderazgo el mandato de avanzar hacia una posible disolución. Veteranos del partido dijeron a The Associated Press que algunos miembros fueron advertidos de las consecuencias si el partido no se cerraba. Se espera una votación final en una fecha posterior.

Chan dijo que creía que el principio de “un país, dos sistemas”, que Beijing utiliza para gobernar Hong Kong, ya ha terminado, señalando la imposición de la ley de seguridad por parte del gobierno chino y planteando la idea de “resistencia suave”, un término que los funcionarios utilizan para referirse a los riesgos de seguridad subyacentes.

“Un país, dos sistemas ya se ha convertido en un país, un sistema”, afirmó.

Un partido conocido por tácticas de confrontación

Fundada en 2006, la Liga de los Socialdemócratas era un partido político de izquierda que se oponía a lo que llamaba colusión entre el gobierno y las empresas, defendía el principio de que la gente tiene voz y estaba firmemente comprometida con los intereses de los residentes desfavorecidos.

Era ampliamente conocido por sus tácticas más agresivas para buscar un cambio. Sus miembros han lanzado plátanos, huevos y carne enlatada a funcionarios o legisladores proBeijing como gesto de protesta. Su programa decía que el grupo abogaba por la resistencia no violenta, pero no evitaría confrontaciones físicas, una postura que lo diferenciaba de los grupos prodemocráticos más antiguos y tradicionales.

La formación llegó a tener tres legisladores a la vez. Su parlamentario con más años de servicio, Leung Kwok-hung —esposo de Chan— fue descalificado de la legislatura debido a su manera de prestar juramento en el cargo en 2017.

Miembros arrestados y encarcelados por activismo

En las calles, el activismo del grupo llevó al arresto y encarcelamiento de sus miembros de vez en cuando.

El año pasado, Leung y el destacado activista LGBTQ+ Jimmy Sham, un exlíder del partido, fueron sentenciados a casi siete años y más de cuatro años por sus roles en una elección primaria no oficial bajo la amplia ley de seguridad. Sham fue liberado de prisión el mes pasado.

En los últimos años, el partido ha tenido una influencia política limitada, y ya no tiene escaños en la legislatura ni en los consejos de distrito locales. Incluso un banco dejó de proporcionar servicios de cuenta bancaria al grupo.

Pero continuó organizando pequeñas protestas de vez en cuando, a pesar de que a veces esas actividades llevaban a arrestos. El 12 de junio, Chan y otros miembros fueron multados después de ser declarados culpables por sus actividades en puestos callejeros.

Sin dejarse desanimar por sus condenas, siguieron adelante y protestaron contra el fallo fuera del tribunal.

Chan se secó las lágrimas durante la conferencia de prensa del domingo y coreó consignas con otros miembros al final.

Dijo que no cree que la democracia llegue en un futuro cercano.

“Avanzar no es nada fácil”, expresó. “Espero que todos puedan convertirse en una brasa, una chispa voladora, aún llevando luz, manteniendo esa luz viva, por pequeña que sea”.