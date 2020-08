Se destapa Bella Thorne y se hace millonaria

CIUDAD DE MÉXICO.- La ex estrella Disney, Bella Thorne, descubrió una mina de oro en OnlyFans, una plataforma donde generadores de contenido presumen material sin censura, ese que es demasiado sensible para las políticas de YouTube o Instagram.

De acuerdo con Los Angeles Times, la actriz de 22 años hizo dos millones de dólares en tan sólo una semana.

Debido a su naturaleza, OnlyFans ha resultado ser una ciudadela digital utilizada por múltiples actrices de cine para adultos.

Figuras porno como Riley Reid, Alexis Texas y Lisa Ann tienen cuentas allí.

A los usuarios se les cobra una cuota de 20 dólares mensuales para acceder al material de sus estrellas favoritas.

Thorne, quien de 2010 a 2013 protagonizó la serie de Disney Shake it Up, no ha publicado aún desnudos explícitos, tan sólo videos e imágenes en ropa y poses sugestivas.

Bella hizo una encuesta con sus seguidores respecto a qué tipo de contenido desearían y los primeros resultados fueron fotos lencería, de su trasero, videos de duchas y de perreo.

Autodeclarada como pansexual, la joven ha dicho que aspira invertir sus ganancias en obras de caridad y la creación de una compañía de producción.

Entre sus planes está desarrollar una película con el director Sean Baker, famoso por títulos independientes como The Florida Project y Tangerine.

Según ella, su inmersión a OnlyFans, además de fuente de ingresos, pretende ser una exploración sobre los entresijos del mundo digital.

“¿Qué conecta tu vida con tu vida dentro del mundo de OnlyFans? ¿Cómo todo esto puede cambiar tu vida, para mejor peor? ¿Qué tan lejos estás dispuesta a ir, y qué tan lejos quieres ir?”, explicó a Los Angeles Times.