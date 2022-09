Se desploma juego mecánico en India; reportan al menos 10 heridos

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juego se desplomó este domingo en la ciudad de Mohali, India. De acuerdo con los primeros reportes, al menos una decena de personas resultó con lesiones.

El periodista Nikhil Choudhary tuiteó un video del momento en el que el juego, una rueda giratoria, se desploma. Al impactar en el suelo se ve a varias personas salir golpeadas, mientras quienes esperaban en los alrededores salen corriendo.

Medios indios hablan sobre más de 10 personas que fueron trasladadas a un hospital cercano para ser atendidas. Otras cinco resultaron lesionadas, incluyendo una mujer que se encontraba en estado crítico.

Live Visual of swing breaking in #Mohali phase 8, Many people got injured. Around 16 women & kids were hospitalised after the incident. pic.twitter.com/bay5IfzHLB

— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) September 4, 2022