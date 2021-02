Se conforman Wolves y Leicester con un punto

LONDRES.- En un partido que ofreció pocas emociones, el Wolverhampton igualó en casa 0-0 ante el Leicester City, en un duelo que correspondió a la Jornada 23 de la Premier League.

Willian Jose sigue sin dar resultado en la delantera de los Wolves, ya que tras 4 partidos de Liga, no ha anotado. El brasileño llegó para suplir la baja por lesión del mexicano Raúl Jiménez.

Con este resultado, el equipo de Nuno Espirito Santo llegó a 27 puntos y se ubica en la posición 14, mientras que al Leicester el punto le ayudó para mantenerse en el tercer puesto con 43 unidades.

FT | #WOL 0-0 #LEI

It ends all square at Molineux. #WOLLEI

⏱🐺 pic.twitter.com/jAvPkxQZoe

— Wolves (@Wolves) February 7, 2021