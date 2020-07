Se confirma calendario de la Champions League

BARCELONA.- Listo el calendario para la parte final de la presente edición de la Liga de Campeones de Europa.

La UEFA confirmó que tras una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo las vueltas de de los Octavos de las series entre Juventus vs. Lyon, Manchester City vs Real Madrid, Bayern vs Chelsea y Barcelona vs Napoli se jugarán en las ciudades de los locales a puerta cerrada.

Los partidos se realizarán entre 7 y 8 de agosto.

Las series de Octavos pendientes tiene al Lyon ventaja de 1-0, City de 2-1, Bayern de 3-0 y empate entre los culés y el Nápoles, donde milita el mexicano Hirving Lozano

También se confirmó que a partir de los Cuartos, que arrancan el 12 de agosto, se juega el torneo a partido único en Lisboa, Portugal. La Final se disputa el 23 de agosto en el Estádio do Sport Lisboa e Benfica.

El sorteo para los Cuartos y Semifinales será en Nyon el viernes.

La Champions está detenida desde marzo por la pandemia de Covid-19.