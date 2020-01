Se casó Kathy Griffin

CIUDAD DE MÉXICO.-La comediante Kathy Griffin inició el año con la celebración de su matrimonio con su novio Randy Bick, según compartió en redes sociales.

Los famosos anunciaron en la víspera de Año Nuevo su compromiso para, minutos después, mostrar a sus seguidores un fragmento de su boda, que sólo duró 14 minutos y fue oficiada por la actriz Lily Tomlin.

“Toda la ceremonia sólo duró 14 minutos pero tengo que mostrarles los primeros 75 segundos. ¡LO AMÉ! Les prometimos algo atípico. Estamos enamorados y no podemos parar de reír”, escribió la famosa junto a la grabación del momento.

En publicaciones anteriores, Griffin mostró el vestido que eligió para la ceremonia, que fue el mismo que llevó a su primera cita formal con Bick, en 2011, y que fue elegido por él.

“Le pedí a Randy que eligiera cuál de mis vestidos largos era su favorito y escogió éste y me mostró esta foto”, publicó la celebridad junto a la imagen.

De acuerdo con CNN, Griffin estuvo casada previamente con Matthew Moline durante cinco años, y se separó de él en 2005.[[RS-The entire ceremony was just under 14 minutes but I have to give you guys the uncut first 75 seconds. LOVE IT! We promised you atypical. We are in love and we cannot stop laughing. Thank you @LilyTomlin and Jane Wagner!#HappyNewYear pic.twitter.com/O5vOss3TCD— Kathy Griffin (@kathygriffin) January 1, 2020

A) This was our first formal date in September 2011! We are in the back of a limo provided by the one only @GloriaEstefan because her team arranged for me to surprise her as a back up “dancer” when she performed at the Alma awards! pic.twitter.com/Z9kNaQHFpY— Kathy Griffin (@kathygriffin) January 1, 2020

-RS]]