Se alista INE para las elecciones de este domingo

NUEVO LAREDO, TAM.- A menos de una semana de que se lleven a cabo las elecciones extraordinarias programadas para el 19 de febrero, en donde se elegirá una senaduría por Tamaulipas, el Instituto Nacional Electoral (INE) trabaja con los capacitadores y supervisores electorales, realizando simulacros y preparación de los ciudadanos que estarían fungiendo como funcionarios de casilla.

“Son los simulacros o ejercicios prácticos que realizan los ciudadanos que son invitados, porque han sido designados como funcionarios de casillas y que ellos tienen el interés de aprender más de lo que harán en su casilla. Hay muchos simulacros y durante el sábado también tuvimos varios, esto en escuelas, domicilios particulares y obviamente en las instalaciones aquí del Instituto”, explicó Manuel Moncada Fuentes, consejero presidente del INE en Nuevo Laredo.

De acuerdo a Moncada Fuentes, a partir de este lunes 13 de febrero se inició con la entrega de paquetes electorales, proceso que se realizará hasta el viernes 17 de febrero, plazo que se ha estimado para entregar los 542 paquetes electorales para igual número de casillas que serán instaladas el domingo 19 de febrero.

Cabe destacar que, para el día 15 de febrero, los candidatos participantes a la senaduría, deberán haber cerrado campañas y evitar cualquier tipo de proselitismo. De lo contrario, podrían ser sancionados por el INE de incumplir estas normas electorales.

“Ya el domingo (19 de febrero) no hay simulacros, es un ejercicio real ciudadano, de una cita con las urnas, a la que hemos invitado, convocado y esperamos a los 324 mil electores de nuestra ciudad. Las 542 casillas han sido programadas en los mismos lugares de las elecciones pasadas. Solo cambiaron 10 domicilios particulares, y es preciso que sepan que se tiene también la misma lista nominal. Todo ciudadano registrado a partir de junio del 2022, no podrá votar porque no estarán en el padrón”, concluyó.