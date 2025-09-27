Schwarzenegger dirige una banda en carpa cervecera del Oktoberfest de Múnich

El Oktoberfest de este año comenzó el 20 de septiembre y termina el 5 de octubre

Arnold Schwarzenegger y su pareja, Heather Milligan, en el escenario durante la 190ma edición del Oktoberfest, el viernes 26 de septiembre de 2025, en Múnich, Alemania. (Felix Hörhager/dpa vía AP)

BERLÍN (AP) — Arnold Schwarzenegger tomó la batuta en el Oktoberfest de Múnich.

El exgobernador republicano de California dirigió espontáneamente a una banda de música en vivo y a la multitud que cantaba en una carpa cervecera el viernes por la noche, y claramente lo disfrutó. Después, la estrella austriaca de “Terminator”, “Total Recall” y “True Lies” se tomó selfies con los músicos, publicó la agencia de noticias alemana dpa.

Schwarzenegger, vistiendo una chaqueta de cuero de estilo bávaro tradicional, una camisa abotonada y jeans, estuvo acompañado por su pareja Heather Milligan y su hijo, Christopher.

Schwarzenegger ha visitado el festival folclórico más grande del mundo en el estado sureño de Baviera, Alemania, y la carpa Marstall —una de las muchas en el festival— varias veces antes, reportó dpa.

Visita frecuentemente Austria y también ha estado en Baviera. En 2024, fue detenido durante horas por la aduana en el Aeropuerto de Múnich después de entrar a Alemania con un reloj de lujo que potencialmente iba a ser subastado en un evento benéfico.

El Oktoberfest de este año comenzó el 20 de septiembre y termina el 5 de octubre. El festival de cerveza más grande del mundo suele atraer hasta seis millones de visitantes anualmente.