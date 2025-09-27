El Dólar
Compra:
$17.30
Venta:
$18.50
EN VIVO

Schwarzenegger dirige una banda en carpa cervecera del Oktoberfest de Múnich

El Oktoberfest de este año comenzó el 20 de septiembre y termina el 5 de octubre

Arnold Schwarzenegger y su pareja, Heather Milligan, en el escenario durante la 190ma edición del Oktoberfest, el viernes 26 de septiembre de 2025, en Múnich, Alemania. (Felix Hörhager/dpa vía AP)
AP

BERLÍN (AP) — Arnold Schwarzenegger tomó la batuta en el Oktoberfest de Múnich.

El exgobernador republicano de California dirigió espontáneamente a una banda de música en vivo y a la multitud que cantaba en una carpa cervecera el viernes por la noche, y claramente lo disfrutó. Después, la estrella austriaca de “Terminator”, “Total Recall” y “True Lies” se tomó selfies con los músicos, publicó la agencia de noticias alemana dpa.

Schwarzenegger, vistiendo una chaqueta de cuero de estilo bávaro tradicional, una camisa abotonada y jeans, estuvo acompañado por su pareja Heather Milligan y su hijo, Christopher.

Schwarzenegger ha visitado el festival folclórico más grande del mundo en el estado sureño de Baviera, Alemania, y la carpa Marstall —una de las muchas en el festival— varias veces antes, reportó dpa.

Visita frecuentemente Austria y también ha estado en Baviera. En 2024, fue detenido durante horas por la aduana en el Aeropuerto de Múnich después de entrar a Alemania con un reloj de lujo que potencialmente iba a ser subastado en un evento benéfico.

El Oktoberfest de este año comenzó el 20 de septiembre y termina el 5 de octubre. El festival de cerveza más grande del mundo suele atraer hasta seis millones de visitantes anualmente.

Man United vuelve a perder en la Liga Premier y Fernandes falla otro penal
Clima tropical en el Atlántico afecta el Caribe y podría impactar el sureste de EU

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.