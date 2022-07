Sasha Soköl formaliza demanda a De Llano

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 – El pasado 8 de marzo, Sasha Sökol denunció a Luis de Llano por abuso de menores y ahora la cantante dio a conocer que ya ratificó su demanda por la vía penal ante la Fiscalía General de Justicia (FGR).

‘Hace un mes puse la demanda.

No he hablado del tema porque es lo que mis abogados me recomendaron, pero (ya lo hice) totalmente. Ya está en los tribunales desde hace un mes o un poco más […] Ya está ratificada, ya está notificado (Luis de Llano), ya todo ‘, expresó Sökol.

Cabe recordar que la exTimbiriche denunció en redes a De Llano por haber abusado de ella al sostener una ‘relación sentimental’ cuando tenía 14 años y él, 39.

El productor declaró en su momento que Sökol ha mentido y que incluso los padres de ella estaban de acuerdo con la relación: ‘Reitero, en mi vida no he cometido delito alguno ‘, expresó.