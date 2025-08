Sargento del ejército dispara contra cinco compañeros en una base militar en Georgia

Hasta el momento hay pocos detalles disponibles sobre qué fue lo que provocó el tiroteo, pero las autoridades identificaron al agresor como el sargento Quornelius Radford, de 28 años, quien utilizó una pistola personal y no un arma militar

Foto tomada de video difundido por el Ejército de Estados Unidos que muestra la entrada del Fuerte Stewart en Georgia el 18 de noviembre del 2021. (Sargento Daniel Guerrero/Ejército de Estados Unidos via AP)

FORT STEWART, Georgia.- Un sargento baleó el miércoles a cinco soldados en una de las bases del Ejército más grandes del país antes de ser derribado por otros elementos en Fort Stewart, un incidente que provocó un breve cierre de la instalación, informaron las autoridades.

Hasta el momento hay pocos detalles disponibles sobre qué fue lo que provocó el tiroteo, pero las autoridades identificaron al agresor como el sargento Quornelius Radford, de 28 años, quien utilizó una pistola personal y no un arma militar.

Radford abrió fuego en su lugar de trabajo, pero las autoridades no especularon sobre el motivo.

Los soldados heridos se encuentran en condición estable y se tiene previsto que se recuperen, indicó el general de brigada John Lubas. Los soldados que sometieron a Radford ayudaron a asegurar su arresto, añadió.

“Estos soldados, sin duda, evitaron más víctimas”, afirmó Lubas.

Se trata del más reciente acto de violencia en una instalación militar estadounidense —lugares que se supone deben ser de los más seguros del país— y nuevamente generó preocupaciones sobre la seguridad dentro de las propios muros de las fuerzas armadas.

El ejército anunció una investigación sobre el tiroteo. Todavía había muchas preguntas sin respuesta, incluida la gravedad de las heridas y el motivo del perpetrador.

Los heridos fueron trasladados al hospital y tres de ellos ingresaron a quirófano, declararon funcionarios.

Nadie respondió a una llamada en el número de Rashford que aparece en los registros públicos.

De acuerdo con los registros del Ejército proporcionados a The Associated Press, Radford se enlistó en enero de 2018. Trabajaba como sargento de logística y no ha participado en despliegues.

Radford tenía programada una audiencia para el 20 de agosto en Hinesville, una pequeña localidad ubicada cerca de la base, luego de ser acusado de conducir en estado de ebriedad y pasarse un semáforo en rojo poco después de la 1 de la mañana del 18 de mayo, de acuerdo con una citación y un documento judicial. Se le realizó un análisis de sangre y fue liberado tras el pago de una fianza de 1.818 dólares, según los documentos.

Su abogado en el caso vehicular no respondió de momento a solicitudes de comentarios.

Las autoridades fueron enviadas al complejo del 2º Equipo de Combate de la Brigada Blindada poco antes de las 11 de la mañana del miércoles. El tirador fue arrestado a las 11:35 de la mañana.

El cierre duró aproximadamente una hora y posteriormente los vehículos comenzaron a circular con normalidad a través del punto de control de seguridad en la puerta principal de la base.

El 2º Equipo de Combate de la Brigada Blindada del Ejército fue creado en 2016 cuando el servicio añadió más de 200 vehículos a una unidad de infantería de aproximadamente 4.200 soldados. También conocida como la “Brigada Espartana”, el Ejército ha llamado a la unidad su “fuerza de combate terrestre más moderna”.

Ubicada a unos 64 kilómetros (unas 40 millas) al suroeste de Savannah, Fort Stewart es la base del Ejército más grande al este del río Mississippi. Es el hogar de miles de soldados asignados a la 3ª División de Infantería del Ejército y sus familiares.

Funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Defensa dijeron que el presidente Donald Trump y el secretario Pete Hegseth han sido informados sobre el tiroteo.

Elementos del FBI se presentaron en el fuerte para ayudar en la investigación, afirmó el subdirector Dan Bongino.

Entre los peores actos de violencia en una base militar se encuentra un ataque en 2009. Un psiquiatra del Ejército asesinó a 13 personas en un tiroteo que dejó más de 30 heridos en Fort Hood, una instalación militar en Texas.

En 2013, un contratista de defensa y exreservista de la Marina mató a 12 personas en el Astillero Naval de Washington. Fue abatido posteriormente en un tiroteo con la policía.

En 2014, un soldado abrió fuego contra sus compañeros de servicio en Fort Hood, asesinando a tres personas e hiriendo a más de una docena antes de quitarse la vida.

En 2019, un estudiante de aviación abrió fuego en un aula en la Estación Aérea Naval de Pensacola, en Florida, matando a tres personas e hiriendo a otra docena, incluidos dos policías. Días antes, un marinero mató a dos personas antes de suicidarse en Pearl Harbor, la estación naval en Hawai.