Saquon Barkley rechaza invitación para unirse al consejo deportivo de Trump

FILADELFIA.- Saquon Barkley rechazó la invitación para unirse al consejo sobre deportes, acondicionamiento físico y nutrición del presidente Donald Trump, que está siendo revitalizado bajo una orden ejecutiva que también restablece la Prueba de Aptitud Física Presidencial para los niños en Estados Unidos.

El corredor de los Eagles de Filadelfia campeones del Super Bowl, Super Bowl, fue incluido en una lista de personalidades del deporte junto a los golfistas Bryson DeChambeau y Nelly Korda, al ejecutivo de la WWE Paul “Triple H” Levesque, al miembro del Salón de la Fama del fútbol americano Lawrence Taylor y al gran retirado Mariano Rivera de los Yankees de Nueva York.

Barkley expresó el lunes, después de la práctica de los Eagles, que rechazó la invitación.

“Hace un par de meses, se le presentó a mi equipo lo del consejo”, manifestó Barkley. “Así que realmente no estoy muy familiarizado con eso. Sentí que voy a estar muy ocupado. Mi familia y yo pensamos que probablemente sería lo mejor no aceptar. Definitivamente me sorprendió un poco cuando mencionaron mi nombre. Supongo que es algo grandioso, así que lo aprecio, pero me sorprendió un poco cuando mencionaron mi nombre”.

Trump reestableció la semana pasada la Prueba de Aptitud Física Presidencial, un elemento fijo de las escuelas públicas durante décadas que evaluaba la salud y el atletismo de los jóvenes con carreras de una milla, abdominales y ejercicios de estiramiento.

“Esta es una maravillosa tradición, y la estamos trayendo de vuelta”, dijo Trump sobre la prueba de aptitud que comenzó en 1966 pero fue eliminada durante la administración de Obama.

La orden ejecutiva también revitalizó el consejo nacional de deportes que podría haber incluido a Barkley.

Barkley ganó el premio al Jugador Ofensivo del Año de AP la temporada pasada después de correr para 2.005 yardas, la octava mejor en la historia de la NFL, en su primera temporada con los Eagles.

Barkley ha jugado al golf con Trump y el expresidente Barack Obama durante el último año y el corredor asistió a la celebración en la Casa Blanca de los campeones Eagles mientras que algunos compañeros de equipo —notablemente el mariscal de campo estrella Jalen Hurts— se saltaron la ceremonia.

Barkley visitó a Trump en abril en el Trump National Golf Club en Bedminster, Nueva Jersey, y viajó con el presidente a Washington en el Air Force One y luego a la Casa Blanca en el Marine One.

“Le encantó”, dijo Trump entonces sobre el corto vuelo de Barkley en el avión presidencial. “Es un gran joven y un increíble jugador de fútbol americano. Saquon tuvo una temporada para la historia, corriendo detrás de la línea ofensiva más poderosa de la NFL.”

Mientras tanto, Barkley respondió a las críticas en las redes sociales tras la visita. Señaló que ya había jugado al golf con Obama, un demócrata.

“Tal vez solo respeto el cargo, no es un concepto difícil de entender”, publicó Barkley en X.