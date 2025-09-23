Santiago Giménez anota y Milan avanza a octavos de final de Copa Italia

El mexicano abrió el marcador en la victoria 3-0 sobre Lecce, que jugó con diez; Nkunku y Pulisic completaron el triunfo que mantiene vivo el sueño rossonero

Santiago Giménez celebra tras anotar un gol para el AC Milan ante Lecce en la Copa Italia, el martes 23 de septiembre de 2025, en Milán. (AP Foto/Luca Bruno)

MILÁN.- Con un gol del artillero mexicano Santiago Giménez, el AC Milan despachó el martes 3-0 a un Lecce en inferioridad numérica para avanzar a los octavos de final de la Copa Italia y mantenerse en la lucha por lo que podría ser su mejor oportunidad de alzar un trofeo esta temporada.

Giménez, Christopher Nkunku y Christian Pulisic anotaron después de que el defensa central visitante Jamil Siebert fue expulsado por una falta sobre Nkunku.

El rival de turno del Milan será la Lazio, uno de los ocho equipos mejor clasificados que entran directamente en octavos.

El Milan no fue cabeza de serie esta temporada al quedar octavo en la Serie A la temporada pasada. Bologna venció a Milan en la última final de la Copa y quedó por delante del Milan en el ranking a pesar de terminar noveno en la liga.

El octavo lugar también implicó la ausencia de los Rossoneri en las copas europeas esta temporada. El técnico Massimiliano Allegri apuntó a la Copa Italia como un objetivo principal.

Comenzaron su andadura en la Copa con una victoria 2-0 sobre Bari el 17 de agosto. Allegri fue suspendido para ambos partidos del torneo tras una iracunda reacción hacia los árbitros durante la final de la Copa Italia como entrenador de la Juventus en 2024, lo que le costó su trabajo.

Después de perder su primer partido en la Serie A, los Rossoneri han ganado tres seguidos en la liga. Ahora están inmersos en una racha de cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones.

Lecce está hundido en el último lugar de la Serie A con un punto en cuatro partidos.

Giménez anotó su primer gol de la temporada a los 20 minutos tras ser asistido por Davide Bartesaghi.

Nkunku añadió otro después del descanso con un esfuerzo acrobático a corta distancia. Fue su primer gol desde que llegó procedente de Chelsea en agosto.

Pulisic redireccionó un centro de Youssouf Fofana poco después de salir del banquillo para poner cifras definitivas. Fue el tercer gol del atacante estadounidense en dos partidos después de un doblete y una asistencia en la victoria del Milan en Udinese el sábado.

Udinese y Cagliari avanzan

A primera hora, Udinese venció 2-1 a Palermo con goles de Nicolò Zaniolo y Lennon Miller; y Cagliari vapuleó 4-1 a Frosinone.

En octavos, Udinese enfrentará a la Juventus y Cagliari se cruzará con el Napoli.