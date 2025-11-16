San Martín de San Juan y Godoy Cruz descienden de primera división argentina

BUENOS AIRES.- En un partido muy emotivo y cambiante, Aldosivi derrotó el sábado 4-2 a San Martín de San Juan en el estadio José María Minella para conservar su lugar en la máxima categoría del fútbol argentino.

El equipo verdinegro descendió en cambio a la Primera Nacional, al igual que Godoy Cruz, que empató 1-1 con Deportivo Riestra en su cancha.

Por el Tiburón marcaron Santiago Moya a los 74 minutos, Franco Ramis a los 76, Justo Giani a los 88 y Ayrton Preciado a los 98. Por San Martín anotaron Santiago Barrera a los 62 para la ventaja parcial de 1-0 y Tomás Fernández a los 87 para el empate transitorio 2-2.

El primer tiempo fue discreto. Los visitantes, obligados a ganar, buscaron el gol con más ahínco. La situación más clara la tuvo precisamente Diego González con un cabezazo que el guardameta Jorge Carranza, de 44 años, logró despejar a los 22.

El segundo tiempo fue muy emotivo. Los verdinegros salieron a buscar el gol, mientras que los de amarillo y verde también intentaron desnivelar.

El primer tanto del conjunto sanjuanino llegó a partir de un centro que Barrera llegó a tocar de zurda en el área. La anotación fue revisada en el VAR y quedó confirmada.

Aldosivi logró revertir la historia en 120 segundos. Consiguió el empate con la intervención de sus zagueros. Yonathan Cabral bajó una pelota en el área y Moya definió abajo a un costado.

Dos minutos después, Ramis entró en el área verdinegra y tocó con precisión entre las piernas del arquero Matías Borgogno para el 2-1.

En un capítulo más de una tarde dramática, una revisión del VAR a los 85 dictaminó penal para San Martín. Tomás Fernández cambió por gol la pena máxima para el empate 2-2.

Los anfitriones reaccionaron rápidamente y en la jugada siguiente obtuvieron el tercero. Giani definió con tranquilidad para el festejo y alivio de los hinchas en el Minella.

A los 97, se sancionó otro penal, pero para los locales. El ecuatoriano Preciado convirtió el cuarto desde los 12 pasos para el 4-2 definitivo.

“No hicimos un buen partido nuestro. Había que ganar como sea”, dijo Giani. “Es difícil el fútbol argentino. Mantenerse en la categoría es lo más difícil”.

En tanto, Godoy Cruz y Deportivo Riestra igualaron 1-1. El equipo tombino necesitaba ganar su partido para mantenerse en la división de oro.

Godoy Cruz desciende después de permanecer durante 17 años en primera división, a la que ascendió en 2008.

Nicolás Benegas anotó el tanto del equipo visitante a los 18. Igualó Santino Andino a los 21 para el equipo azul y blanco.

El equipo negro abrió el marcador en una jugada rápida que culminó Benegas con un toque de primera tras pase de Alexander Díaz.

Los locales respondieron inmediatamente con un tiro libre del juvenil Andino, que no llegó a tocar nadie. El balón picó y se metió en el arco visitante.

San Lorenzo y Sarmiento empataron 1-1. Nicolás Tripichio marcó el tanto azulgrana en el primer minuto. Los verdes igualaron a los 92 por intermedio de Carlos Villalba.

Con este resultado, se aseguró la clasificación de River Plate a la fase siguiente de la competencia.

El Ciclón atraviesa una crisis institucional este año, que incluye una acefalía en la práctica y deudas al plantel profesional. Pese a esto, el equipo accedió a octavos de final.

Independiente de Avellaneda le ganó por 1-0 a Rosario Central. Gabriel Ávalos marcó de palomita el tanto rojo tras un centro de Facundo Zabala a los 27.

El centralista Ignacio Malcorra y el local Rodrigo Fernández Cedrés fueron expulsados por un altercado tras el cotejo.

Merced a este triunfo, el cuarto consecutivo, el equipo de Quinteros mantiene posibilidades de acceder a la Copa Sudamericana 2026 de darse algunos resultados favorables.

Central, sin Ángel Di María en cancha, perdió su primer partido en el Clausura.

El viernes, Lanús, finalista de la Copa Sudamericana, derrotó por 3-1 a Atlético Tucumán. Los granates disputarán el partido decisivo de ese certamen el sábado próximo ante Atlético Mineiro en Asunción.

El domingo, Vélez Sarsfield recibirá a River Plate, que lucha por entrar en puestos clasificatorios a la próxima Copa Libertadores. En tanto, Boca Juniors, ya clasificado a este torneo, será anfitrión de Tigre.

En esta 16ta y última jornada, se definirán los 16 clubes que avanzan a octavos de la competencia local y los que jugarán competencias internacionales en 2026.

Próximos partidos: Instituto-Talleres, Estudiantes-Argentinos Juniors, Newell’s Old Boys-Racing, Central Córdoba-Banfield (domingo); Belgrano-Unión, Barracas Central-Huracán, Defensa y Justicia-Independiente Rivadavia, Platense-Gimnasia La Plata (lunes).

Posiciones: zona A: Boca 26 puntos; Unión 24; Central Córdoba 23; Tigre, Barracas, Racing 22; Argentinos, Estudiantes 21; Banfield 20; Belgrano, Defensa, Huracán 19; Aldosivi 18; Newell’s 14; Ind. Rivadavia 13.

Zona B: R. Central 31 puntos; Lanús 30; Riestra 28; Vélez 25; San Lorenzo 24; River 21; Talleres, Sarmiento 20; San Martín, Gimnasia 19; Independiente, Atl. Tucumán 18; Instituto 15; Platense 12; Godoy Cruz 12.