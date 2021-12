Saluda CENSECAR proyecto La Gloria-Colombia

NUEVO LAREDO, TAM.- La Central de Servicios de Carga (CENSECAR) ven con buenos ojos el proyecto de la carretera La Gloria-Colombia, que más que un problema o competencia, es una alternativa para el tráfico comercial para Nuevo Laredo.

Jorge Luis Lozano Guajardo, presidente del Consejo de la Central de Servicios de Carga (CENSECAR), precisó que toda infraestructura que apoye al autotransporte es positiva y más ante el incremento de movimiento de mercancías que se espera a partir del 2022 en la región Dos Laredos, por lo que sin duda el proyecto de esa nueva ruta vendría a dar un plus a los movimientos que se realizan por esta ciudad.

«Al final del día todo es progreso, no le vemos ningún problema y si se acuerdan que cuando hemos tenido las inundaciones del Río Salado, tuvimos cerca de siete días sin poder movernos, no había ninguna opción. Y, luego, dos años después hubo otra inundación que tuvo todo parado por dos días. Entonces siempre es bueno tener otra alternativa, ya que no puede ser que el puerto más importante en cuanto a comercio exterior dependa de una sola vía, así que bienvenida la infraestructura para el progreso”, enfatizó Lozano Guajardo.

Así mismo destacó que, al final del día, la ruta Punto A – Punto B entre México y Estados Unidos, la vía más corta va a ser siempre Nuevo Laredo. Así que por esta simple razón, el proyecto de infraestructura La Gloria-Colombia, no representa ningún problema, sino todo lo contrario, es una ruta alterna, y que podría ser de gran ayuda.

“De hecho esto debería ser un motivo más para que nosotros sigamos haciendo todo lo necesario para que la Aduana de Nuevo Laredo siga siendo el Puerto No.1, que así ha sido por años y que sin duda seguirá siendo nuestra ciudad y nuestra aduana un punto más que estratégico por la cercanía de las ciudades”, añadió.