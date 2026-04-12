Sale lesionado Cristian Romero y preocupa al Tottenham rumbo al cierre

Defensor argentino abandona entre lágrimas tras choque; su estado genera incertidumbre para club y selección

Brian Brobbey del Sunderland observa tras empujar a Cristian Romero del Tottenham hacia el portero Antonin Kinsky en el encuentro de la Liga Premier el domingo 12 de abril del 2026. (Owen Humphreys/PA vía AP)

Brian Brobbey del Sunderland observa tras empujar a Cristian Romero del Tottenham hacia el portero Antonin Kinsky en el encuentro de la Liga Premier el domingo 12 de abril del 2026. (Owen Humphreys/PA vía AP)

SUNDERLAND, Inglaterra.- El defensor del Tottenham Cristian Romero salió del campo entre lágrimas tras lesionarse en la derrota de su equipo el domingo por 1-0 ante el Sunderland en la Liga Premier.

El internacional argentino se retiró cojeando después de chocar con el portero del Tottenham Antonin Kinsky en la segunda mitad en el Estadio de la Luz.

No quedó claro de inmediato cuál era la naturaleza de la lesión, pero Romero, de 27 años, no pudo continuar jugando y se mostró visiblemente afectado mientras se dirigía hacia la banda. Aunque pudo abandonar el terreno de juego por su propio pie y no necesitó camilla, sus compañeros lo consolaron mientras se alejaba.

La lesión de Romero, será motivo de preocupación debido al momento en el que ocurre para Argentina de cara al Mundial, que comienza en junio.

Kinsky pudo continuar después de que le vendaran la cabeza.

El nuevo entrenador de los Spurs, Roberto De Zerbi, señaló que fue “muy malo” que Romero sufriera una lesión, pero dijo que no conocía su gravedad.

“Tenemos que ver en los próximos días. Espero que para nosotros no sea un problema importante porque es un jugador crucial para nosotros”, manifestó De Zerbi. “Lo necesitamos para terminar la temporada y para lograr nuestro objetivo”.