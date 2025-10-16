Saldo de la explosión: 3 casas destruidas, 135 viviendas afectadas, 1 persona fallecida y 5 lesionados

La tragedia ocurrida en Nuevo Laredo movilizó a autoridades y rescatistas; el municipio activó seguros patrimoniales y apoyos a familias afectadas mientras se evalúan los daños estructurales

NUEVO LAREDO, TAM .- El saldo oficial de la explosión registrada el martes 14 de octubre en la colonia Infonavit-Fundadores es de una persona muerta, cinco lesionadas y al menos 135 viviendas afectadas. La tragedia ocurrió en la calle Joaquín Argüelles Sur, cuando una acumulación de gas provocó una fuerte explosión que destruyó por completo tres viviendas y dejó graves daños en otras propiedades cercanas.

La víctima fatal fue Ani Lu Aguilar Campos, quien perdió la vida en el sitio de la explosión. María de Jesús, otra de las personas involucradas, se encuentra hospitalizada con quemaduras de segundo y tercer grado, aunque se reporta en estado grave pero estable.

Daños materiales y trabajo de las autoridades

Humberto Fernández Diez de Pinos, director de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo, detalló el trabajo realizado tras el siniestro: “Desde el día de ayer estamos trabajando para evaluar las viviendas dañadas y coordinar la limpieza de escombros. Además, logramos restablecer los servicios básicos como agua y electricidad en la zona afectada. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya ha realizado los cambios necesarios en las líneas primarias y secundarias para garantizar el suministro eléctrico a las viviendas cercanas”.

Además de las tres viviendas completamente destruidas (números 42, 45 y 47), se identificaron daños en al menos otras seis casas y en el Colegio de Bachilleres (Cobat), donde alrededor de 80 ventanales fueron rotos. En total, 135 viviendas en la zona presentan daños significativos, principalmente en puertas y ventanas, aunque se espera que este número pueda aumentar conforme continúen los trabajos de evaluación.

Recomendaciones sobre fugas de gas

Fernández Diez de Pinos también hizo un llamado a la población sobre la importancia de actuar rápidamente en caso de detectar un olor a gas en sus hogares: “Es vital que las personas reporten inmediatamente cualquier fuga de gas. A veces, por temor a que les corten el suministro, la gente no lo hace, pero esto puede ser fatal. Las instalaciones de gas deben ser revisadas con regularidad, y es importante asegurarse de que no haya fugas tanto en las conexiones como en los cilindros de gas”, destacó.

Testimonio de la vecina Brenda Pedroza

Brenda Pedroza, vecina del lugar y testigo de la explosión, compartió su experiencia: “Estaba durmiendo cuando de repente escuché un estruendo enorme. No sabía qué pasaba, pero la ventana de mi cuarto se vino encima. Me levanté de inmediato y busqué a mis papás, que estaban bien, gracias a Dios. Mi hijo estaba en la escuela, así que no tuve que preocuparme por él. Al salir, vi cómo comenzaba a arder una casa a tres casas de la mía, y lo peor fue cuando vi a una señora que vivía allí, saliendo completamente quemada y desnuda. Mi mamá y otras vecinas la cubrieron con toallas. Fue algo terrible”.

Brenda relató que, en medio del caos, logró mover la camioneta de su madre, que había quedado cerca del lugar de la explosión, y la llevó a un lugar seguro: “Fue tan fuerte que sentí miedo de que la camioneta también explotara. Afortunadamente, logré moverla a tiempo, pero las ventanas de mi casa se rompieron, las puertas quedaron destruidas, y la camioneta quedó casi inservible. Todo quedó hecho pedazos”.

Apoyo a las familias afectadas

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal anunció que tres de las familias más afectadas por la explosión recibirán el respaldo del seguro patrimonial municipal, un respaldo que pueden acceder gracias a estar al corriente con el pago del impuesto predial. Este seguro cubre hasta 150 mil pesos por daños causados por incendios o explosiones, y en este caso se aplicará la cobertura por explosión.

“Este tipo de situaciones nos obligan a estar al lado de las familias afectadas. Es nuestra responsabilidad darles tranquilidad y soluciones rápidas. Las tres familias que perdieron sus viviendas ya están recibiendo el acompañamiento para iniciar el proceso con la aseguradora”, señaló la alcaldesa.

Además, las personas que vivieron cerca del área afectada y tienen daños menores en sus viviendas, como ventanas rotas, también pueden acceder a este seguro si están al corriente en el pago del predial. La alcaldesa hizo un llamado a todos los afectados para que se acerquen a las autoridades municipales y agilicen los trámites.

El gobierno municipal también ha extendido su apoyo a las personas con créditos vigentes en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), quienes pueden hacer válida la cobertura del seguro de daños incluido en sus créditos, siempre y cuando estén al corriente con sus pagos.

El Centro de Servicio INFONAVIT (CESI) de Nuevo Laredo está disponible para atender a los acreditados y brindarles la orientación necesaria sobre cómo activar su seguro de daños. Los interesados pueden acudir al centro de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 14:30 horas, o comunicarse al número INFONATEL 800 008 3900.