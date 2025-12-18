Safonov ataja cuatro penales y PSG vence a Flamengo para alzar la Copa Intercontinental

El arquero Matvey Safonov del Paris Saint-Germain ataja un remate en la tanda de penales contra Flamengo en la final de la Copa Sudamericana, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Qatar. (AP Foto/Hussein Sayed)

DOHA, Qatar.- Matvei Safonov atajó cuatro remates consecutivos en la tanda de penales para que el Paris Saint-Germain sometiera el miércoles al Flamengo de Brasil en la final de la Copa Intercontinental y atrapar su sexto trofeo de 2025.

El arquero ruso fue lanzado al aire por sus compañeros después de su gesta en la tanda de penales que el PSG ganó 2-1 tras un empate 1-1 al cabo de la prórroga.

La consagración en Qatar completó 12 meses llenos de trofeos para el equipo francés dirigido por Luis Enrique. Ya habían conseguido el Trophée des Champions, la liga francesa, la Copa de Francia, la Liga de Campeones y la Supercopa de la UEFA, también por penales contra Tottenham en agosto.

Khvicha Kvaratskhelia puso en ventaja al PSG a los 38 minutos antes de que Marquinhos cometiera un penal que fue convertido por Jorginho a los 62 para el Mengão, que buscaba ganar un segundo título de la Copa Intercontinental después de 1981.

“Necesitábamos dar lo mejor de nosotros para ganarles. Para ser sincero, vimos un partido muy bueno, contra un Flamengo que juega muy bien”, valoró el técnico español del PSG Luis Enrique. “Fue muy difícil, pero la calidad y la mentalidad de los jugadores estaban presentes, y ver ese espíritu fue un verdadero placer contra un muy buen equipo”.

Flamengo conquistó los títulos de la Copa Libertadores y el campeonato brasileño en las últimas semanas.

Fue el primer título global para el PSG.

Suplente estrella

Safonov, el arquero suplente del PSG, no había disputado un solo minuto con el equipo hasta que Lucas Chevalier, fichado en el verano, sufrió una lesión en el tobillo a finales de noviembre.

Chevalier se recuperó lo suficiente como para estar en el banquillo contra el Flamengo, pero Safonov siguipi como titular y terminó siendo el héroe de la tanda de penales después de paradas sucesivas a Saúl Ñíguez, Pedro, Leo Pereira y Luiz Araújo.

“Es la primera vez que veo a un portero atajar cuatro penales”, recalcó Luis Enrique.

Se preguntó al estratega si la actuación prodigiosa del guardameta ruso lo consolidaba como titular.

”¿De verdad crees que es el momento de hablar de eso?”, reprochó.

De los nueve penales cobrados, apenas se convirtieron tres: el primero de Flamengo por Samuel Lino y luego Vitinha y Nuno Mendes para el PSG.

Ousmane Dembélé, coronado como el mejor jugador masculino de 2025 en los premios FIFA el martes, fue uno de los dos jugadores que no lograron marcar desde el punto de penal para el PSG.

Racha europea

El éxito del PSG mantuvo una racha de victorias para los equipos europeos en la final de la Copa Intercontinental, que se jugó durante más de 40 años hasta 2004 antes de ser renombrada como la Copa Mundial de Clubes.

La FIFA reflotó la Copa Intercontinental el año pasado después de renovar el Mundial de Clubes como un torneo de verano de 32 equipos que tuvo su edición inaugural este año, con el PSG perdiendo en la final ante Chelsea.

El último equipo no europeo en ganar el Mundial de Clubes o la renombrada Copa Intercontinental fue Corinthians en 2012.

Trofeos de Flamengo

A pesar de la derrota, Flamengo aún regresa de la Copa Intercontinental con dos trofeos, otorgados por la FIFA por ganar partidos interconfederacionales para alcanzar la final.

Flamengo venció al Cruz Azul de México en lo que los organizadores clasificaron como el “Clásico de las Américas”. Luego, los campeones brasileños vencieron 2-0 al Pyramids de Egipto, en lo que fue esencialmente un playoff para llegar a la final y ganaron la “Copa Challenger”.

La Copa Intercontinental contó con los seis equipos que ganaron el título continental en cada una de las confederaciones de la FIFA. El PSG, como ganador de la Liga de Campeones en Europa, fue directamente a la final.