Sacuden redadas federales a inmigrantes en California, incluso con papeles legales

Como él, decenas de trabajadores han sido detenidos por las autoridades federales de inmigración durante una serie de redadas en el distrito de la moda de Los Ángeles y en los estacionamientos de almacenes Home Depot del sur de California. Más de 100 personas han sido arrestadas.

Las redadas han desencadenado días de turbulentas protestas en toda la ciudad y otras localidades, lo que llevó al presidente Donald Trump a ordenar el despliegue de marines y elementos de la Guardia Nacional al área de Los Ángeles, el más reciente episodio de la ofensiva del gobierno contra la inmigración. Las protestas en el centro de la ciudad han sido en ocasiones pacíficas, y en otros momentos se han tornado violentas, mientras que el fin de semana algunos manifestantes bloquearon una importante autopista e incendiaron vehículos.

Defensores de los inmigrantes dicen que los trabajadores detenidos no tienen antecedentes penales y se les está negando su derecho al debido proceso.

Vásquez tiene un bebé de tres meses, según sus familiares, quienes hablaron con la prensa fuera del almacén de Ambiance Apparel en donde trabajaba.

“Jacob es un padre de familia y el único sustento de su hogar”, dijo su hermano Gabriel en español durante una conferencia de prensa el lunes. Más tarde señaló en una entrevista que desconocen su estado. ”No sabemos dónde está”.

Otras familias aseguraron el miércoles en conferencia de prensa que sus seres queridos detenidos no tenían antecedentes penales. No sabían en dónde permanecían retenidos.

Noemi Ciau dijo que han pasado tres días desde que supo de su esposo por última vez, uno de más de una veintena de personas que fueron detenidas esta semana en lavados de autos en distintos puntos de Los Ángeles. Escuchó de boca en boca que podría estar en El Paso, Texas.

“Nos lo arrebataron a mí y a mi familia”, declaró. “Estoy aquí para exigir la liberación inmediata de mi esposo… él no es un criminal”.

Las hermanas Jaslyn y Kimberly Hernández hablaron por última vez con su padre, Joel, el sábado, un día antes de que fuera detenido en su lugar de trabajo en Culver City, a unos 16 kilómetros (10 millas) al oeste del centro de Los Ángeles.

“No lo hemos podido encontrar, ubicar dónde está”, dijo Jaslyn, de 17 años, en español. El miércoles también fue su graduación de secundaria, un día que ha esperado toda su vida. Pero en cambio, está devastada porque su padre no estará presente para verla cruzar el escenario.

“Todos van a tener a sus papás allí”, dijo entre lágrimas. “Y yo no”.

Alrededor del 10% de los residentes del condado de Los Ángeles no tienen estatus legal

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, criticó los operativos y el despliegue de tropas, diciendo el martes que las acciones tenían como objetivo intimidar a la vasta población inmigrante de la zona, una de las más grandes del país. Añadió que ha escuchado que incluso los inmigrantes con estatus legal están siendo detenidos y que las redadas podrían continuar durante varios meses.

Según estimaciones, alrededor de 950.000 personas en el condado de Los Ángeles carecen de estatus legal de inmigración, según el Migration Policy Institute. La cifra representa cerca de la décima parte de la población del condado e incluye a cocineros, niñeras, empleados de hoteles, vendedores ambulantes, jardineros, albañiles y costureros.

“Familias de toda la ciudad están aterrorizadas”, declaró Bass. “No saben si deben ir a trabajar, no saben si deben ir a la escuela”.

Añadió que muchos de los detenidos no han tenido contacto con sus seres queridos o sus abogados. Las redadas únicamente han avivado el malestar en la ciudad, dijo.

“Iban a ir tras los delincuentes violentos, traficantes de drogas, y no sé cómo eso coincide con las escenas que vimos de personas fuera de Home Depot corriendo por el estacionamiento, porque tenían miedo de ser arrestadas”, declaró.

Saraí Ortiz dijo que su padre, José, trabajó para Ambiance durante 18 años. “Fue muy doloroso verlo ser arrestado el viernes junto con sus compañeros”, dijo a la multitud en español.

Un juez firmó una orden de registro bajo el argumento de que existía causa probable para concluir que Ambiance usaba documentos falsos para algunos trabajadores, indicó Ciaran McEvoy, portavoz de la oficina del fiscal federal en Los Ángeles. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus iniciales en inglés) no ha compartido detalles sobre los arrestos.

“Ambiance Apparel nunca ha creado documentos ficticios para sus trabajadores”, dijo Benjamin N. Gluck, un abogado que representa a la empresa, en un comunicado. “La empresa obedece, y continúa obedeciendo, todas las leyes aplicables. Apoyamos a nuestra fuerza laboral, muchos de los cuales han trabajado fielmente para la empresa durante décadas.”

El gobierno de Trump no respondió a los correos electrónicos de The Associated Press en los que se le pregunta si alguno de los inmigrantes detenidos en las redadas tenía antecedentes penales.

Jornalero se asegura de mostrar su tarjeta de residencia

Los Ángeles es uno de los principales centros de producción de prendas de vestir del país con más de 45.000 trabajadores, en su mayoría inmigrantes latinos y asiáticos, quienes cortan, cosen y dan los acabados a la ropa, según el Centro de Trabajadores de la Confección.

Las redadas están profundizando los temores mucho más allá de Los Ángeles e incluso entre aquellos que están en el país legalmente, dijeron inmigrantes. Jot Condie, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Restaurantes de California, dijo que el miedo está alejando a los trabajadores y perjudicando a las empresas. En el condado de Los Ángeles el año pasado, los servicios de alimentos y bebidas fueron una industria de 30.000 millones de dólares.

Fuera de un Home Depot en Santa Ana, California, a unos 48 kilómetros (30 millas) al sureste de Los Ángeles, un puñado de jornaleros se apoyaban en sus autos a la espera de ser contratados el martes, un día después de que agentes armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) se presentaran al lugar y obligaran a que muchos de los trabajadores salieran corriendo.

Junior Ortega, de 43 años, dijo que vio como el ICE arrestó a cuatro personas, mientras que otros huyeron a pie o saltaron a un auto y salieron del estacionamiento antes de que pudieran ser detenidos.

“Salieron con pistolas, (diciendo) ‘no se muevan'”, narró Ortega en español. Para entonces, el ciudadano hondureño que ha vivido casi 30 años en Estados Unidos dijo que ya había sacado su tarjeta de residencia para no hacer movimientos bruscos en caso de que los agentes se le acercaran.

Uno de los agentes se le acercó, y mientras sostenía un arma, le exigió que mostrara una identificación, contó Ortega. El agente lo dejó ir después de que le enseñó su tarjeta de residencia.

El jornalero dijo que recientemente comenzó a llevar consigo no sólo su licencia de conducir sino también su tarjeta de residencia.

Aunque no está afectado directamente por las redadas de inmigración, Ortega dijo que aún pesan sobre él y sus hijos.

“¿Por qué no van y siguen a los pandilleros?”, dijo. “Vienen por la gente que hace cosas por el país, que pagan taxes (impuestos)”.