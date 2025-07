Rusia ataca a Ucrania con más de 700 drones, el mayor bombardeo de la guerra, según autoridades

KIEV, Ucrania.- Rusia lanzó más de 700 drones de ataque y señuelos contra Ucrania durante la noche, superando las andanadas nocturnas anteriores por tercera vez en dos semanas, mientras Moscú intensifica su asalto aéreo y terrestre en la guerra que empezó hace más de tres años, dijeron el miércoles funcionarios ucranianos.

Rusia ha buscado recientemente abrumar las defensas antiaéreas ucranianas con enormes ataques que incluyen un número creciente de drones señuelo. El más reciente parecía estar dirigido a interrumpir el suministro vital de armas occidentales a Ucrania.

Lutsk, una ciudad que alberga aeródromos utilizados por el ejército ucraniano, fue la más afectada, según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. Se encuentra cerca de la frontera con Polonia en el oeste de Ucrania, una región que es un centro crucial para recibir ayuda militar extranjera.

El ataque se produce en un momento de creciente incertidumbre sobre el suministro de armas estadounidenses cruciales y mientras los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos se han estancado. Zelenskyy dijo que el Kremlin estaba “enviando un mensaje” con su andanada.

El Ministerio ruso de Defensa dijo que sus fuerzas apuntaron a bases aéreas ucranianas y que “todos los objetivos designados han sido alcanzados”. Mientras tanto, Ucrania lanzó drones en Rusia durante la noche, matando a tres personas en la región fronteriza de Kursk, incluido un niño de 5 años, dijo el gobernador local.

El ataque ruso, que incluyó 728 drones y 13 misiles, tuvo el mayor número de drones lanzados en una sola noche en la guerra. El viernes, Rusia lanzó 550 drones, menos de una semana después de haber lanzado 477, ambos los más grandes en ese momento, dijeron funcionarios.

Más allá de Lutsk, 10 regiones fueron atacadas. Una persona murió en la región de Khmelnytskyi y dos resultaron heridas en la región de Kiev, dijeron las autoridades.

Polonia, miembro de la OTAN, desplegó sus cazas y puso a sus fuerzas armadas en el nivel más alto de alerta en respuesta al ataque, escribió el Comando Operacional de las Fuerzas Armadas Polacas en una publicación en X.

El Ejército de Rusia, que es más grande, también ha emprendido una nueva ofensiva para avanzar en partes de la línea del frente de 1.000 kilómetros (620 millas), donde las fuerzas ucranianas, con menos personal, enfrentan una fuerte presión.

Trump dice que EEUU debe enviar más armas a Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que “no está contento” con el presidente ruso, Vladímir Putin, quien no ha cedido en sus exigencias para un alto el fuego y un proceso de paz desde que Trump asumió el cargo en enero y comenzó a presionar por un acuerdo.

Trump dijo el lunes que Estados Unidos tendría que enviar más armas a Ucrania, apenas días después de que Washington pausara entregas críticas de armas a Kiev.

El miércoles, Estados Unidos reanudó las entregas de ciertas armas, incluidas municiones de 155 mm y cohetes guiados de precisión conocidos como GMLRS, dijeron dos funcionarios estadounidenses a The Associated Press bajo condición de anonimato para poder proporcionar detalles que no se habían anunciado públicamente. No está claro exactamente cuándo comenzaron a moverse las armas.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Trump “tiene un estilo bastante duro en términos de las expresiones que utiliza”, añadiendo que Moscú espera “continuar nuestro diálogo con Washington y nuestro curso dirigido a reparar los gravemente dañados lazos bilaterales”.

Zelenskyy, mientras tanto, instó a los socios de Ucrania a imponer sanciones más estrictas sobre el petróleo ruso y aquellos que ayudan a financiar la guerra del Kremlin comprándolo.

“Todos los que quieren la paz deben actuar”, dijo Zelenskyy. El mandatario ucraniano se reunió con el papa León XIV el miércoles durante una visita a Italia antes de una conferencia internacional sobre la reconstrucción de Ucrania.

Tanto Rusia y Ucrania buscan fabricar más drones

Las defensas antiaéreas ucranianas derribaron 296 drones y siete misiles durante el ataque nocturno, mientras que 415 drones más se perdieron de los radares o fueron bloqueados, según un comunicado de la Fuerza Aérea.

Los drones interceptores ucranianos, desarrollados para contrarrestar los drones Shahed de Rusia, son cada vez más efectivos, dijo Zelenskyy, señalando que la mayoría de los objetivos fueron interceptados y que la producción nacional de drones antiaéreos se está incrementando en asociación con algunos países occidentales.

Los analistas militares occidentales dicen que Rusia está aumentando su fabricación de drones y pronto podría ser capaz de lanzar 1.000 drones por noche contra Ucrania.

“Rusia continúa expandiendo su capacidad nacional de producción de drones en medio del papel cada vez mayor de los drones tácticos en las operaciones de combate en la línea del frente y las rondas de ataques nocturnos de largo alcance cada vez más grandes de Rusia contra Ucrania”, dijo el martes por la noche el Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos con sede en Washington.

Ucrania también ha desarrollado su propia amenaza de drones ofensivos, alcanzando el interior en Rusia con algunos ataques espectaculares de largo alcance.

El Ministerio ruso de Defensa dijo el miércoles que las defensas aéreas derribaron 86 drones ucranianos sobre seis regiones rusas durante la noche, incluida la región de Moscú.

Se suspendieron los vuelos temporalmente en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú y en el aeropuerto internacional de Kaluga, al sur de Moscú.

El gobernador de la región fronteriza rusa de Kursk, Alexander Khinshtein, dijo que un ataque de drones ucranianos en la capital de la región poco antes de la medianoche mató a tres personas e hirió a otras siete, incluido un niño de 5 años.

Mientras tanto, el principal tribunal de derechos humanos de Europa dictaminó el miércoles que Rusia había violado el derecho internacional durante la guerra en Ucrania, la primera vez que un tribunal internacional encuentra a Moscú responsable de abusos a los derechos humanos desde la invasión a gran escala en 2022.

El tribunal también dictaminó que Rusia estuvo detrás del derribo del vuelo 17 de Malaysia Airlines, la primera vez que Moscú fue nombrado por un tribunal internacional como responsable de la tragedia de 2014 que cobró 298 vidas. Cualquier decisión es en gran medida simbólica.