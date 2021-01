Rompen Spurs mala racha en casa

HOUSTON.- DeMar DeRozan anotó 24 puntos y los Spurs de San Antonio remontaron para doblegar el sábado 103-91 a los diezmados Rockets de Houston, con lo que conjuraron una racha de cuatro derrotas consecutivas en casa.

Dejounte Murray colaboró con 18 puntos y 10 rebotes. Anotó siete unidades en el cuarto periodo, incluidas dos con un rompimiento rápido y una clavada que dejó a los Spurs arriba por 97-85 con 3:18 minutos por jugarse, luego de despojar del balón a Mason Jones en la mitad de la cancha.

Christian Wood, pívot de los Rockets, sumó 24 unidades y 17 rebotes, mientras que Jones estableció su mejor marca en la campaña con 21 tantos, atinando cuatro de siete triples.

Houston estuvo a punto de quedarse sin el mínimo de ocho jugadores disponibles que se requieren para un partido de la liga. Cumplió con el requisito en la última hora.

Los Rockets tenían a siete jugadores saludables después de que Sterling Brown fue descartado por una lesión en una pierna. Rodions Kurucs se volvió elegible antes del encuentro cuando la NBA aprobó el canje colosal que involucra a James Harden.

Houston adquirió a Kurucs, Victor Oladipo y Dante Exum, junto con varias selecciones e intercambios en el draft el miércoles, a cambio de Harden, quien estaba disgustado y quería marcharse del club.

Oladipo y Exum no estuvieron con el equipo, que careció también de John Wall, Eric Gordon, Demarcus Cousins, Brown y otros tres jugadores por lesiones.

