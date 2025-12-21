El Dólar
Rompe Niza mala racha y avanza a dieciseisavos de Copa Francia

Venció 2-1 al Saint-Étienne, mientras Marsella goleó y otros clubes de Ligue 1 cumplieron

AP

CIUDAD DE MÉXICO.- Niza finalmente puso fin a una racha de nueve derrotas consecutivas al vencer 2-1 al Saint-Étienne en casa para alcanzar los dieciseisavos de la Copa de Francia.

El delantero Zoumana Diallo anotó su primer gol para Niza y el centrocampista Morgan Sanson marcó el otro tanto, dando a Niza un respiro muy necesario en lo que ha sido una temporada difícil.

Algunos aficionados incluso confrontaron a los jugadores después de una derrota. Niza está en el 13er puesto en la Ligue 1 y último en la fase de grupos de la Liga Europa tras seis derrotas consecutivas.

En otros lugares, Marsella mostró nuevamente su destreza ofensiva con una goleada 6-0 ante Bourg-en-Bresse, de tercera división. El máximo goleador del club, Mason Greenwood, estuvo entre los seis jugadores que anotaron. El equipo del entrenador Roberto De Zerbi ha marcado 56 goles en la liga en 2025, su tercer mejor registro en casa en un año.

En los otros partidos del domingo, los equipos de primera división Mónaco, Nantes y Estrasburgo avanzaron.

El 16 veces campeón, Paris Saint-Germain, comenzó su defensa de la Copa de Francia con una victoria de 4-0 en Vendée Fontenay, de quinta división, el sábado.

