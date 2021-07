Rompe Elaine Thompson récord olímpico en 100 metros

TOKIO.- ¡1-2-3 para Jamaica y récord olímpico!

Comandadas por Elaine Thompson-Herah, quien corrió los 100 metros planos en 10.61 segundos, las jamaicanas dominaron en la pista.

Elaine se consolida como la nueva reina de los 100 metros en Tokio 2020 luego de batir el récord olímpico establecido en Seúl 1988.

Thompson-Heragh se convirtió en bicampeona olímpica y dejó atrás la marca de la estadounidense Florence Griffith de 10.62.

Fraser-Pryce, de 34 años de edad y vigente campeona mundial, ostentaba el título de Beijing 2008 y Londres 2012, pero no pudo conseguir un tercer título olímpico.

Shelly-Ann Fraser-Pryce y Shericka Jackson completaron el podio.

La marfileña Mariee-Jose Ta Lou, que había deslumbrado en las rondas precedentes, terminó cuarta con 10.91.

