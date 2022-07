Roberto Palazuelos responde a Andrés García: rechaza batirse en duelo

CIUDAD DE MÉXICO.- Roberto Palazuelos reaccionó a los fuertes señalamientos que el primer actor Andrés García hizo en su contra y en donde, además de llamarlo cobarde y malagradecido, lo retó a un duelo a muerte el próximo 15 de septiembre. En un encuentro que tuvo con la prensa, el empresario reveló los motivos que lo llevaron a alejarse del exgalán de telenovelas y negó rotundamente que haya amenazado a su familia, como lo aseguró García a EL UNIVERSAL.

«Yo me alejé del señor Andrés, porque un día me dijo que los trataba como viejito y lo cuidaba de más. No sé de dónde saca que yo le dije a un hijo de él (que los iba a matar de hambre), yo los llamé a todos esta mañana y me dicen: ‘no Roberto, yo no he dicho nada de eso’. No sé quién le mete esas cosas en la cabeza y la verdad me tiene sin cuidado», dijo a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

Palazuelos también dejó claro que ya no buscará un acercamiento con Andrés García, pues prefiere quedarse con los buenos momentos; aunque desconoce cuál es la razón por la que explotó de esta manera.

«Si el señor siente tanto odio por mí, ¿a qué me acerco yo con él?, yo me quedo con todo el amor que le tuve, todo el cariño que le tuve todo el tiempo; no sé de dónde viene ese odio hacia mí, ni quién le mete cosas en la cabeza de mí, ni mucho menos. Te repito, yo no he hablado, ni le he mandado amenazas, ni le he dicho nada», agregó.

Lo que sí lamentó es que lo haya llamado malagradecido, pues reveló que siempre ha estado al pendiente de él, incluso, explicó que ha tratado de ayudar a su familia en todo lo que ha podido.

«Si ha habido alguien que le ha ayudado a todas sus familias, porque tiene varias, soy yo, y no nada más yo; mi padre, mi tía Susana, toda mi familia le ha dado un cariño a Andrés impresionante. Si hay alguien que ha intercedido por Margarita, ayudado a Margarita, asesorado a Margarita, entonces no entiendo».

No habrá duelo

Este lunes Andrés García retó a un duelo armado a quien fuera su gran amigo, Roberto Palazuelos. El encuentro, según nos dijo en entrevista, se realizaría el próximo 15 de septiembre, en la Plaza del Carmenare, en Acapulco. García le pidió a Roberto asistir solo y armado, pues quería medirse frente a frente con él luego de que, presuntamente, amenazara a su familia con cerrarles todos sus negocios y «matarlos de hambre», acusó el actor de 81 años. Sin embargo, esta tarde el llamado «Diamante Negro» se negó a participar y dejó claro que jamás se prestaría para una situación de este nivel: «No estamos en el viejo oeste, por favor… ¿Tú crees que un señor como yo, padre de familia, abogado, empresario, se va a meter en una situación así?», finalizó.

Tras estas declaraciones Palazuelos se negó a dar más detalles al respecto y bastante molesto pidió a la prensa ya no ser cuestionado sobre el tema, además de que prefirió emprender la huida.