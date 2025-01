Robbie Williams: ‘Gané una carrera de velocidad con dos piernas rotas’

“Better Man”, que narra la vida de Williams, el astro del pop británico y ex cantante de Take That, puede afectarlo de manera diferente en diferentes momentos. El jet lag es un factor. También lo es quién está en la sala. Una proyección con su banda, dice, fue “sanadora”. Él es lo suficientemente consciente de toda la emoción como para ponerse a la defensiva.

“En la vida real no lloro tanto”, dice Williams y luego sonríe. “Tienes una (expletivo) biografía sobre ti y el mundo dice ‘Te he visto y escuchado’ y ven a decirme cómo lo manejas”.

El Williams que se escucha en “Better Man” es el propio Williams. Pero el Williams que se ve en la película es un chimpancé generado por computadora. Michael Gracey, quien dirigió el éxito musical de 2017 “The Greatest Showman” (“El gran showman”), tuvo la idea novedosa de que Williams debería recibir el tratamiento biográfico en la gran pantalla, pero con un mono. Confiando en la tecnología de captura de movimiento de Weta, el actor Jonno Davies se pone en el lugar de Williams.

En “Better Man”, que se estrena en cines de Estados Unidos el viernes, eso da un giro interesante al filme, en parte porque sigue siendo un viaje para adultos a través de los altibajos del mega estrellato pop.

Williams, quien tuvo una entrevista reciente durante una escala en Nueva York, también espera que expanda su presencia en Estados Unidos, donde es menos famoso que en Europa.

“Si quiero llamar a Macron, llamo a Macron. Si quiero llamar a Keir Starmer, llamo a Keir Starmer. Si quiero llamar a Trump, no va a tomar mi llamada”, dice Williams con una risa. “Tal vez lo haría, no lo sé.”

“Tal vez esta película mueva la corriente hacia mí”, añade Williams, de 50 años. “O si no lo hace, haré algo más.”

Lo que tienen en común una conversación con Williams y “Better Man” es una franqueza sobre la experiencia de la fama. Más que una letanía de éxitos, “Better Man” es una crónica del trauma inducido por la fama, completo con adicción a las drogas y crisis mental.

Williams, ahora, sin embargo, es un chico malo reformado, un hombre de familia con cuatro hijos con todo tipo de planes, como construir hoteles y comprar equipos deportivos.

“En este momento”, dice, “tengo el amplio optimismo de un nuevo artista.”

AP: ¿Tu identificación con los monos precedió a “Better Man”?

WILLAMS: Bueno, déjame saber, en la biografía de tu vida, ¿qué animal te representaría?

AP. No lo sé. ¿Una ardilla?

WILLIAMS: Le pregunté a mi amigo esta mañana, Joey McIntyre, de New Kids on the Block, y él dijo, “un búho”. Y estuve de acuerdo con él. Un búho sería bueno para él. ¿Precedió esto? Supongo que sí, subconscientemente. Mi forma de actuar ha sido descarada. ¿Qué es más descarado que un mono descarado? He sido un mono descarado toda mi vida. No hay un mono más descarado que el mono que esnifa cocaína y es adicto al sexo que encontramos en la película.

AP: Nunca he visto a un mono consumir tanta coca.

WILLIAMS: Sí, hemos visto a un oso hacer mucha coca, pero nunca a un mono.

AP: ¿Crees que es más fácil para el público sentir empatía por un mono que por ti?

WILLIAMS: Nos preocupamos más por los animales que por los humanos, la mayoría de nosotros. Supongo que también hay una distancia. Es una historia muy humana, pero si la estás viendo y alguien está interpretando a Robbie Williams, estás pensando: ¿Se parece a él? ¿Actúa como él? ¿Habla como él?

AP: Como alguien que ha sido abierto sobre las dificultades en la vida, no eres nuevo a la idea de que la gente no tiene mucha simpatía por las estrellas del pop adineradas. Probablemente, estabas sufriendo cosas muy humanas en un momento en que la gente no te veía como humano.

WILLIAMS: Creo que tienen simpatía una vez que sales del otro lado y estás hablando de algo en el pasado. A todos les encanta una historia de redención. La redención es: yo era este tipo que experimentó esta cosa, pero he resistido y la he superado. Usas una palabra como “resistir”, y ya puedo escuchar a los británicos diciendo: “¡(Grosería)! ¿Qué resististe? Bragas siendo lanzadas a ti”. Amigo, estaba mentalmente enfermo. Todavía lo estoy, pero estoy en un buen lugar. No podía obtener alegría de nada porque estaba mentalmente enfermo. Gané una carrera de velocidad con dos piernas rotas.

AP: ¿Era tan malo?

WILLIAMS: Sí. Mi historia no es inusual. Habrá un documental de boy bands en la tele en Gran Bretaña en el que he participado, y la historia de todos es la misma. Tuvieron la enfermedad de descompresión. Experimentaron esta cosa que los deformó y les dio crisis mentales.

No puedo disculparme por la verdad, y la verdad es que esta fama de lavadora que dobla la matriz es profundamente insalubre. No importa qué trabajo tengas o qué camino elijas en la vida, pasas los segundos 20 años de tu vida arreglando los primeros 20 años. Solo que yo lo hice en público y le dije a la gente exactamente lo que estaba pasando mientras sucedía. Y todavía lo hago.

AP: Cuando el cantante de One Direction Liam Payne murió, parecías entender por lo que podría haber estado pasando.

WILLIAMS: Estoy asombrado, que descanse en paz, bendito, hermoso chico, de que la industria del entretenimiento no esté llena de esos tipos de casos, que no podamos señalar a 30 de ellos.

AP: La fama, como la describes, parece claramente insalubre. Pero, ¿alguna parte de ti la necesita?

WILLIAMS: Es diferente ahora. (Expletivo) me encanta. No lo cambiaría por nada del mundo. Tengo 50 años y estoy increíblemente agradecido por la fama. Facilita todo lo que necesito y quiero hacer con mi vida. Era demasiado joven para recibirla, y no estaba rodeado de buenas personas. Y yo no era buena gente. Pero ahora no puedo hablar lo suficientemente bien de ella. (Risas)

AP: Parte de tu atractivo siempre ha sido tu franqueza. En tu experiencia, sin embargo, ¿el mundo del espectáculo trabaja en contra de permanecer auténtico?

WILLIAMS: Depende de quién seas. La mayoría de las personas que conozco en la industria son gente agradable. Pero muchas de las personas que conozco también son narcisistas y entienden en cierto nivel que es mejor ocultar su verdadera naturaleza. Así que lo hacen. Ahora hay cancelación, así que tienes a muchas personas aterrorizadas de decir lo incorrecto.

Lo interesante que he hecho para mí, por error, es que el único villano en mi historia cuando hablo soy yo. Ninguna de mis opiniones es política. Ninguna de mis opiniones es cancelable. La única persona que puede cancelarme soy yo.

AP: Entonces, ¿cómo diste un giro a tu vida? A menudo has acreditado a tu esposa.

WILLIAMS: Ayda fue acreditada por salvar mi vida antes de que salvara mi vida. Yo estaba como: He hecho mucho trabajo en mí mismo aquí. No le des todo el crédito. Pero ahora puedo darle mucho más crédito del que le estaba dando porque me doy cuenta de cuánto ha hecho.

Sin ese anclaje, mi vida sería muy diferente. Probablemente no estaría aquí. Porque tengo a alguien en mi vida que vale la pena que sea la mejor versión de mí mismo las 24 horas del día, estoy mejor. Y porque hay cuatro almas jóvenes que necesitan cuidados, mi propósito es muy diferente. Supongo que mi propósito en un momento, debido a encontrar el hedonismo increíblemente intoxicante, era ser la persona más (grosería) en la habitación. Pero ahora quiero ser la persona más sana en la habitación. Pretendo ser la persona más sana en la (grosería) habitación. (Risas)

AP: Cuando vayas de gira mundial el próximo año, ¿harás las cosas de manera diferente para ayudarte a mantenerte cuerdo?

WILLLIAMS: Sí y no. La parte del no es: Está bien. Me he dado cuenta, no morí. Hay un poco más de sabiduría ahora. El lunático que estaba en el coche todavía está en el coche, pero ya no conduce.