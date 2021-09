Ringo Starr sorprende a sus fans con nuevo EP

CIUDAD DE MÉXICO.- “Change The World” es el título del nuevo EP con el que Ringo Starr sorprenderá a sus fans este 2021 y es que aún en medio de la pandemia y los problemas que azotan al mundo, el ex beatle no deja de creer en que cada uno debe trabajar en traer un cambio positivo al mundo, tal como él intenta con su música.

“Quisiera que este material les lleve alegría y esa misión de cambiar al mundo por los niños, que sean amables, empáticos, amorosos y tengan paz, porque la mitad del mundo se está muriendo de hambre, la mitad del mundo no tiene agua, que es lo básico y ahora hasta será difícil respirar por el aire contaminado, entonces sean amables con sus vecinos, con sus amigos, con las personas de lado, intenten entender por lo que están pasando y traigamos cosas buenas al mundo”.

“Y sí creo que (su ideología de amor y paz) está funcionando porque cuando empecé mi movimiento de amor y paz por mi cumpleaños en 2008, desde las calles de Chicago, éramos como 100 personas y ahora sucede en 28 países alrededor del mundo, entonces creo que con poco se puede hacer mucho y uno sólo puede hacer lo que sabe hacer y lo mío es el amor y paz”, expresó Starr en conferencia de prensa.

El material de cuatro canciones, “Let’s Change The World”, “Just That Way”, “Coming Undone” y “Rock Around The Clock”, tiene una carga de optimismo característica del ex Beatle y en él juega con géneros como el pop, country, reggae y rock and roll, acompañados de viejos y nuevos amigos como Joseph Williams y Steve Lukather, Bruce Sugar, Tony Chen, Linda Perry, Trombone Shorty y Joe Walsh, entre otros, quienes se sumaron a crear canciones y sonidos desde cero, experimentando junto a él para este proyecto.

“El objetivo fue simplemente el poder compartir con gente con la que nunca antes había trabajado así, preguntarles por una canción y por lo que podrían construir para mí y realmente lo hicimos muy rápido y fue genial”.

“Nos divertimos mucho haciéndolo y ese es al final el objetivo principal de todo, disfrutar y se lo he dicho siempre a mi banda, esto no se trata de torturarse, se trata de divertirse”, compartió el ícono de 81 años entre risas.

Grabada directamente desde su estudio Roccabella West, tal como su previo EP Zoom In, presentado el marzo pasado, su nueva producción estará disponible en versión digital, CD y Cassette a partir del próximo 24 de septiembre; y en vinilo a partir del 19 de noviembre.