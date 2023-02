Richard Belzer, actor de ‘La ley y el orden’, muere a los 78 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Richard Belzer, actor reconocido por su papel de John Munch en la popular serie “La ley y el orden”, falleció en Francia a la edad de 78 años.

La noticia fue dada a conocer por el escritor Bill Scheft, quien además reconoció que Belzer había estado batallando con varios problemas de salud y no se encontraba muy bien: “Tenía muchos problemas de salud, y sus últimas palabras fueron: “Jódete, hijo de p*ta”, dijo a The Hollywood Reporter.

Hasta el momento, se desconocen los detalles del fallecimiento así como las causas que le habrían arrebatado la vida al también comediante; sin embargo, sus amigos más cercanos han revelado que se encontraba en su casa de Bozouls, al sur de Francia.

Cabe recordar que, en el pasado, el actor tuvo una dura batalla contra el cáncer testicular, misma que inspiró su especial de comedia de HBO: ” Another Lone Nut”.

En redes sociales varios famosos han lamentado el fallecimiento de Blezer, entre ellos Laraine Newman , quien fue miembro del elenco de Saturday Night Live y una de las personas más cercanas al actor: “Quería tanto a este chico. Fue uno de mis primeros amigos cuando llegué a Nueva York para hacer SNL. Solíamos salir a cenar todas las semanas. Una de las personas más divertidas de la historia. Un maestro en el trabajo con multitudes, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

I'm so sad to hear of Richard Belzer's passing. I loved this guy so much. He was one of my first friends when I got to New York to do SNL. We used to go out to dinner every week at Sheepshead Bay for lobster. One of the funniest people ever. A master at crowd work. RIP dearest. pic.twitter.com/u23co0JPA2

— Laraine Newman (@larainenewman) February 19, 2023