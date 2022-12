Rich Hill firma por un año con Piratas

PITTSBURGH.- Rich Hill llegó a un acuerdo por un año con Pittsburgh y con lo que los Piratas contarán con otro veterano en su rotación, de acuerdo con una persona que tiene conocimiento del trato.

La persona habló con The Associated Press el martes en condición de anonimato debido a que el club no ha anunciado el trato.

Hill, nativo de Boston y que cumplió 43 años en marzo, tuvo marca de 8-7, con 4.27 ERA en 26 aperturas con los Medias Blancas este año.

Pittsburgh terminó 62-100 esta temporada, su cuarto año consecutivo con marca perdedora. Terminaron con efectividad de equipo de 4.66, en la 26ma posición de las Grandes Ligas.

Hill se une a una creciente ola de nuevas caras en los Piratas. El dominicano Carlos Santana, un primera base y bateador designado, firmó en la agencia libre. El primera base Ji-Man Choi llegó en un canje con Tampa Bay. El cátcher Austin Hedges y el derecho Vince Velasquez también acordaron contratos como agentes libres.

Hill debutó en las Grandes Ligas en 2005 con los Cachorros de Chicago. Pittsburgh será su 12mo equipo en las mayores.

El derecho de 1,96 metros, conocido por su bola curva, tiene marca de 82-59, con efectividad de 3.85 en 350 apariciones, incluyendo 221 como abridor.