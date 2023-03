Ricardo Pinto confía en aportar a la causa de los Dos Laredos

LAREDO, TX.- El lanzador derecho Ricardo Pinto reportó desde el primer día al campo de entrenamientos de Tecos de los Dos Laredos, después de disputar el último invierno en Venezuela con Tiburones de La Guaira y representar a su país en la Serie del Caribe en febrero pasado.

A su llegada, el serpentinero de 29 años agradeció la oportunidad de llegar a la Liga Mexicana de Béisbol. “Estoy muy contento de pertenecer a Tecos, es mi primer año aquí”, dijo, “estoy agradecido por la oportunidad”.

Hace unas semanas el nativo de Guacara se encontraba aún en actividad al ser parte del staff de lanzadores del representativo venezolano de la Serie del Caribe que justamente se celebró en Venezuela, incluso resultó vencedor ante República Dominicana. Sobre su reciente actividad, comentó: “Vengo muy bien, vengo de pitchear la Serie del Caribe, me siento muy bien. Ahora voy a tratar de hacer lo mismo aquí, y si se puede hacerlo un poco mejor, es de gran importancia para mí”.

Respecto a contar con varios de paisanos en el roster de los Dos Laredos, el lanzador derecho se dijo sentir en confianza, sobre todo con quienes ya han jugado por varios años en México. “Hablan el mismo idioma y se nos hace más fácil la comunicación. Será una gran experiencia”, apuntó.

Consultado sobre su rol, el cual se dijo será de pitcher abridor, Ricardo Pinto no dudó en ajustarse a las indicaciones del manager Félix Fermín.

“Estoy a la disposición de donde me ponga el manager Fermín; si me quiere utilizar como abridor, relevo largo o relevo corto. Me gusta lanzar, y a la posición que quieran me pongo”.

El sinker, cutter y slider son sus lanzamientos de confianza, a los que espera adjudicarles un buen año con la franela de las Dos Naciones.

Como mera curiosidad, Pinto manifestó que hasta hace poco se enteró que Tecos también juega en Estados Unidos. “Mi deseo fue que mi mamá me viera jugar, ya que no pudo estar en Estados Unidos. Cuando me dijeron que se jugaba en Estados Unidos, dije ‘wow, mi mamá no me va a poder ver’, pero gracias a Dios el equipo va a tratar de moverse y ayudarme con la visa”.

“Se lo agradezco a todos los fans que vengan al estadio a apoyarnos; vamos a dar lo mejor de nosotros. El año pasado fue una gran temporada pero no se pudo lograr el objetivo. De mi parte daré el 100 por ciento como lo doy cada año”, finalizó el lanzador.

Este viernes 17 la pretemporada emplumada continuará en el Uni-Trade Stadium a partir de las 10 horas (hora de los Dos Laredos). Se tendrán diversas actividades como práctica de bateo, jugadas en base y sesiones de bullpen.