Reviven Tuzos y Atlas duelo de la final

Para Tuzos vencer a los Zorros no sólo pueden representarles tres puntos… podría impulsarlos a lo alto de la tabla, y a la vez que pueden hundir más al conjunto que se coronó en su propia cancha.

CIUDAD DE MÉXICO.- El momento que vive el bicampeón Atlas no es parecido, en nada, a los dos campeonatos recientes, pero este jueves regresa a la cancha donde levantó el título y ahí puede darse el renacer rojinegro, aunque para el local, el Pachuca, el duelo significa una pequeña revancha que no pueden desaprovechar.

Aunque es el Atlas quien está más comprometido (está fuera de lugares de repesca, con 9 puntos en el lugar 14), es el Pachuca quien más necesitado está de la victoria, porque aunque no es el duelo de la noche de este jueves una final ni un partido eliminatorio, si es un pequeño bálsamo que aliviaría en algo aquella derrota de mayo pasado.

El equipo de Guillermo Almada está en la sexta posición con 15 puntos (ha ganado 4, empatado 3 y perdido 2), y no pueden permitirse dejar ir unidades de su terreno.

Al conjunto de Diego Cocca lo han afectado las ausencias por lesión y ya no tiene el mismo impulso de los dos torneos pasados; en 10 compromisos apenas han ganado 2, empatado 3 y perdido 5. Aún tienen posibilidades de colarse a la repesca, pero es verdad que el Atlas no tiene ya la exigencia luego de obtener esas dos coronas recientes. Pero también es cierto que no puede el conjunto rojinegro darse por eliminado con tantos juegos por disputar, ya que la afición sí exigirá que, si van a entregar el cetro este campeonato, que sea de manera más decorosa (en una liguilla de menos).

El duelo Tuzos-Atlas es de los duelos adelantados por el calendario previo a Qatar 2022; corresponde a la jornada 16 del Torneo Apertura 2022 y se disputará la noche de este jueves (19:05 horas, tiempo del centro de México) en el estadio Hidalgo. Fernando Guerrero Martínez será el juez central y sus auxiliares serán Christian Kiabek Espinosa Zavala y Eduardo Acosta Orea.