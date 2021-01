Revierte Biden legado de Trump

CD. DE MÉXICO.- Con menos de 6 horas en el cargo, el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio sus primeros pasos para desmantelar las polémicas políticas de su antecesor, Donald Trump. El demócrata llegó a pie a la Casa Blanca, tras una emotiva ceremonia de inauguración, y noventa minutos después, ya en la Oficina Oval, firmó 17 órdenes ejecutivas relacionadas con temas de migración, cambio climático, igualdad racial y pandemia. Ordenó detener la construcción del muro de Trump, levantar el veto a viajeros procedentes de países con mayoría musulmana, reincorporar a EU al Acuerdo Climático de París y a la Organización Mundial de la Salud, y revocar la aprobación del oleoducto Keystone XL. “No hay tiempo para empezar como hoy”, dijo Biden en sus primeros comentarios a la prensa.

El demócrata también firmó una orden para reforzar el programa que protege de la deportación a los jóvenes migrantes conocidos como dreamers y, en el tema Covid, uno de los decretos plantea el uso obligatorio de mascarillas en todos los edificios de propiedad federal.

LANZA GUIÑO A LATINOS EN SU PRIMER DÍA

Desde el día uno, la Administración de Joe Biden se mostró abierta a trabajar con la comunidad latina, un marcado contraste con el Gobierno de su antecesor Donald Trump, que constantemente atacó a los hispanos y migrantes. La toma de posesión del nuevo Presidente de Estados Unidos viró los refl ectores a esta población durante la ceremonia de investidura. Por un lado, Sonia Sotomayor, la única jueza latina de la Suprema Corte del país, tomó juramento a la ahora Vicepresidenta Kamala Harris. Además, la intérprete latina, Jennifer Lopez cantó antes de la juramentación de Biden, e incluso habló en español. “Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”, dijo López durante su interpretación del tema This Land is Yours. Asimismo, el portal de la Casa Blanca volvió a mostrar desde ayer la versión en Español, opción que el Ejecutivo de Trump quitó desde su primer día de Gobierno, en 2017. El voto latino fue clave para llevar a Biden a la silla presidencial. A nivel nacional se hizo con dos tercios de los apoyos de esta comunidad, una cifra similar a la que consiguió Hillary Clinton en 2016, según encuestas a pie de urna. Además, su Gabinete es el que más latinos ha considerado hasta ahora, entre ellos, Xavier Becerra, de padres mexicanos, que fue nominado para ser Secretario de Salud y Servicios Humanos.

SUSPENDE PROGRAMA ‘QUÉDATE EN MÉXICO’

El Gobierno de Joe Biden anunció la suspensión del programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP), que permitió al ex Mandatario Donald Trump devolver a México a los solicitantes de asilo. La medida, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), será efectiva a partir de hoy. “Se dejarán de agregar personas al programa”, indicó un comunicado.

“Todos los participantes actuales del MPP deben permanecer donde están, en espera de más información ofi cial de los funcionarios del Gobierno estadounidense”. La política, también llamada “Quédate en México”, ha obligado a unas 67 mil personas que buscan llegar a Estados Unidos a esperar sus audiencias de asilo en campamentos abarrotados en el norte del País, muchas veces durante meses. Trump implementó el programa tras el repunte de las detenciones en la frontera sur, que en mayo de 2019 llegaron a 132 mil 856. No obstante, el DHS aclaró que las actuales restricciones de viaje no esenciales por la pandemia de Covid-19 “tanto en la frontera como en la región” permanecen vigentes. Estados Unidos y México acordaron restringir en marzo del año pasado los viajes terrestres no esenciales para evitar la propagación del nuevo coronavirus, una medida que había entrado en vigor previamente en el linde con Canadá.