Revelan título de Spider-Man 3: ‘No Way Home’

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de un video protagonizado por Zendaya, Tom Holland y Jacob Batalon, se enunció que Spider-Man: No Way Home es el nombre oficial de la tercera entrega del superhéroe de Marvel.

La cinta de Sony Pictures y Marvel Studios estará dirigida, otra vez, por Jon Watts, y de nuevo se utilizó la palabra “Home” en el título; ha estado presente en las dos entregas anteriores: Homecoming y Far From Home.

De acuerdo con Europa Press, la trama de la tercera parte de Spider-Man, que se encuentra en pleno rodaje, explorará el multiverso Marvel esto por la inclusión de los actores Jaime Foxx (Electro, en The Amazing Spider-Man 2) y Alfred Molina (Doctor Octopus, en Spider-Man 2), del director Sam Raimi.

Sin embargo, no se han dado detalles oficiales de la historia, que llegará a salas de cines el 17 de diciembre, en Estados Unidos.

Además, hay rumores de la posible inclusión de Tobey Maguire y Andrew Garfield como sus respectivas versiones de Peter Parker, aunque su presencia tampoco ha sido confirmada e incluso ha sido desmentida por el propio Holland.

Quien sí participará en esta entrega es Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), quien asumirá el papel de mentor que tuvo Tony Stark (Robert Downey Jr.) en Homecoming y Nick Fury en Far From Home.

El director de WandaVision, Matt Shakman, confirmó que la serie de Marvel Studios formará un arco argumental junto con Spider-Man 3 y Doctor Strange in the Multiverse of Madness.