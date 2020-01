Revela Eilish pensamientos suicidas

E.U.-La cantante Billie Eilish confesó que su creciente fama del año pasado la llevó a la depresión, lo que la condujo a autolesionarse y a tener pensamientos suicidas.

“Era tan infeliz el año pasado. Era muy infeliz. Y estaba muy, como, sin alegría. No quiero quiero sonar muy oscura pero realmente no pensé que llegaría a los 17 (años)”, contó en el programa The Gayle King Grammy Special.

La estrella reveló que en una ocasión estuvo demasiado cerca de terminar con su vida.

“Pienso en esa vez que estuve en Berlín, y estaba sola en mi hotel. Y recuerdo que ahí había como especie de ventana. Y yo, Dios, recuerdo que lloré porque pensé que la manera en que iba a morir era porque yo lo iba a causar”, relató.

La intérprete también se sinceró sobre la letra de su canción “Bury a Friend”, que en una parte dice “Quiero terminar conmigo”, y dijo que efectivamente estaba hablando de su situación, la cual logró sobrellevar gracias a su mamá, la artista Maggie Baird, quien la acompañó en su más reciente tour.

“Revisamos con ella todo el tiempo cosas como: ‘¿Todavía quieres hacer esto? ¿Realmente quieres hacer esto?'”, comentó Baird, “A ella le encantaba hacer los shows, sus fans y sus shows. Eso fue lo que la mantuvo de pie”.

Como alguien que solía autoinflingirse daño con cortes en los brazos, Eilish comentó que ahora tiene constate contacto con aquellos de sus fans que han llegado a lastimarse del mismo modo.

“Simplemente los tomo de los hombros y les digo: ‘Cuídate, sé bueno contigo mismo y sé amable contigo mismo. No des ese paso extra para lastimarte más. (Porque) Ya no podrás regresar”, añadió.