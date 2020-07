Retrasan ‘Mulán’ de forma indefinida

Ante la incertidumbre por la pandemia de Covid-19, la compañía prefirió no seguir reprogramando hasta tener la certeza de que la situación sea segura

CIUDAD DE MÉXICO.- Disney ya no estrenará Mulán el 21 de agosto y por el momento no tiene nueva fecha, informó Deadline.

“En los últimos meses, ha quedado claro que nada se puede concretar cuando se trata de cómo estrenamos películas durante esta crisis de salud global.

“Eso significa pausar nuestros planes de lanzamiento para Mulán, mientras evaluamos cómo podemos llevar de manera más efectiva esta película para el público de todo el mundo “, dijo un portavoz de Disney.

Además debido a la emergencia sanitaria, los estrenos de Avatar y Star Wars también fueron modificados. Avatar 2 será lanzanda el 16 de diciembre de 2022, Avatar 3 el 20 de diciembre de 2024, Avatar 4 el 18 de diciembre de 2026 y Avatar 5 el 22 de diciembre de 2028.

Las películas de la trilogía de Star Wars, aún sin título, bajo la dirección de Taika Waititi, van del 16 de diciembre de 2022 al 22 de diciembre de 2023; la segunda película pasa del 20 de diciembre de 2024 al 19 de diciembre de 2025, y la tercera se dirige del 18 de diciembre de 2026 al 17 de diciembre de 2027.

Otras producciones que también cambiaron de fecha de estreno son: Death on the Nile del 9 al 23 de octubre y The Empty Man llegará el 4 de diciembre, en lugar del 7 de agosto