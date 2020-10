Retrasan ‘Jurassic World: Dominion’; va para 2022

La tan esperada cinta de Universal Pictures, Jurassic World: Dominion es la nueva afectada de la pandemia, pues se ha anunciado que retrasan su estreno hasta 2022.

Ahora, su director y guionista, Colin Trevorrow, anunció que la película se estrenará hasta el 10 de junio de 2022 y no el 11 de junio de 2021, como estaba previsto, para evitar un posible fiasco en la taquilla.

En ese mismo anuncio, fue revelado el primer póster de la película -claramente es una referencia a la cinta de 1993-, que emocionó a varios fanáticos de la película.

Esta decisión no fue tomada únicamente por la incertidumbre que se vive debido a la pandemia, también tiene que ver el hecho de que muchas otras grandes películas han aplazado la fecha de su estreno.

Ayer Warner Bros también confirmó el retraso de Dune para el 1 de octubre de 2021, fecha que antes pertenecía a The Batman la que ahora verá la luz hasta el 4 de marzo de 2022.

For the past three months, I’ve worked with an extraordinary cast and crew on a film we can’t wait to share with the world. Even though we'll have to wait a bit longer, it will all be worth it. Let’s stay healthy and take care of each other until then. pic.twitter.com/vnGzhHs4nR

— Colin Trevorrow (@colintrevorrow) October 6, 2020