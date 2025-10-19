Responden neolaredenses a llamado de Municipio en exitosa jornada de vacunación

En Drive Thru, las familias se inmunizaron contra la influenza

Nuevo Laredo, Tam.- Desde temprana hora, decenas de familias neolaredenses acudieron al Monumento a Fundadores para participar en la Jornada de Vacunación Drive Thru contra la influenza, organizada por el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo a través de la Secretaría de Bienestar Social.

La respuesta de la ciudadanía fue entusiasta, pues desde el inicio de la jornada se formaron vehículos con padres, madres e hijos que aprovecharon este beneficio gratuito que busca proteger la salud de las familias ante la temporada de otoño-invierno.

El operativo se desarrolló de manera ágil, ordenada y segura, bajo la modalidad Drive Thru, que permite a los asistentes recibir la vacuna sin necesidad de bajar de su vehículo.

Durante la actividad, niñas y niños a partir de los seis meses, jóvenes, adultos y adultos mayores recibieron la vacuna contra la influenza, reforzando así las medidas de prevención frente a enfermedades respiratorias.

Autoridades municipales destacaron que esta jornada forma parte del compromiso permanente del Gobierno de Nuevo Laredo con la salud y el bienestar de la población, mediante acciones que facilitan el acceso a servicios médicos y promueven la prevención como el mejor camino para cuidar la vida.

El Gobierno Municipal agradeció la participación responsable de la ciudadanía e hizo un llamado a continuar atentos a las próximas jornadas de salud que se estarán realizando en distintos puntos de la ciudad.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma que cuidar de la salud de cada persona es cuidar también de todas las familias neolaredenses.