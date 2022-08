Respeta AMLO decisión de la SCJN sobre CDV, pero afirma que no tendrá impunidad

El presidente advirtió que ‘hay cosas’ con las que no está de acuerdo en este caso

Cd. de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respeta la decisión de la Suprema Corte de Justicia en el caso del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, pero advirtió que ‘hay cosas’ con las que no está de acuerdo y que no habrá impunidad en este caso.

‘Es una decisión del Poder Judicial, hay cosas que a mí no me parecen como seguramente a muchos otros, pero tenemos que respetar la decisión del Poder Judicial, hay que respetarla’, dijo.

En la conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, el presidente López Obrador advirtió que la resolución de la Corte es una controversia entre poderes, pero eso no significa que habrá impunidad.

‘Es una controversia y hasta su nombre lo indica, controversia entre poderes y en este caso la autoridad competente es la Suprema Corte de Justicia que resuelve no dándole la razón al Poder Legislativo, solo en el caso, eso también hay que aclararlo, de la orden de aprehensión por corresponder al Poder Legislativo local el procedimiento, eso no significa impunidad’, agregó.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó ayer el fuero del Gobernador y dejó sin efectos la orden de aprehensión por su supuesta responsabilidad en los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y defraudación fiscal, librada en mayo de 2021, contra Cabeza de Vaca quien dejará su cargo el próximo 30 de septiembre y con ello la protección del fuero. ‘Al menos es lo que yo entiendo y hay que respetar la decisión de la Suprema Corte’, insistió el presidente de México.

En la misma conferencia y cuestionado sobre la reforma electoral, López Obrador destacó una vez más la importancia de la participación ciudadana en las elecciones y nuevamente puso de ejemplo lo ocurrido en Tamaulipas el pasado 5 de junio.

‘Lo vimos en Tamaulipas, en las elecciones pasadas, ya que estamos hablando de Tamaulipas, en un ambiente difícil de acoso, de miedo, de promoción de violencia, la gente salió a votar, porque cuando la gente no participa es cuando se les facilita el fraude, cuando la gente participa aunque compren votos, aunque amenacen, no les alcanza, esto se tiene que tener muy presente porque la democracia obviamente no es el INE, ni es el Tribunal Electoral, la democracia es el poder del pueblo’, puntualizó.