Respalda PAN decisión ‘valiente’ de Gobernadores

Marko Cortés, líder de AN, reconoció el valor de los Gobernadores que dejaron la Conago pues dijeron 'basta al no respeto del federalismo'

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, respaldó a los cinco Gobernadores emanados de ese partido que junto con otro grupo de Mandatarios abandonaron ayer la Conago.

“Reconocemos el valor y la decisión de todos aquellos que han dicho al Gobierno federal ‘ya basta de no respetar el federalismo, de no darles su lugar a los estados y a los municipios, y ya basta de no regresar el recurso que les corresponde con base en el Pacto federal’. Por eso es que reconocemos la exigencia valiente y decidida de los Gobernadores de Acción Nacional y de otros partidos que han levantado la voz y le han dicho al Presidente que la Conago ya no tiene razón de ser”, planteó.

El dirigente panista dijo también que respetaba a sus correligionarios que decidieron permanecer en el seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

“Respetamos a quienes decidan quedarse en la Conago”, dijo.

Los Gobernadores de Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Tamaulipas y Guanajuato dejaron a la Conago, y permanecen los de Quintana Roo, Querétaro, Yucatán y Baja California Sur.

Samuel García, senador por Movimiento Ciudadano, consideró que la salida de 10 Mandatarios de la Conago representaba una oportunidad histórica para que los Gobernadores soliciten la renegociación del convenio fiscal o, en su caso, ante la sordera de la 4T, su salida.

“Podemos dar un manotazo a esa ley arcaica y caduca”, expuso.