Respalda Congreso estatal decisión histórica de Municipio a favor del Tecnológico

"Agradecemos el respaldo de las y los diputados a este proyecto que representa justicia, crecimiento y nuevas oportunidades para miles de jóvenes", explicó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas. [Agencias]

"Agradecemos el respaldo de las y los diputados a este proyecto que representa justicia, crecimiento y nuevas oportunidades para miles de jóvenes", explicó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó por unanimidad la donación de un predio destinado al Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, consolidando así una decisión histórica impulsada por el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal para fortalecer la infraestructura educativa de la ciudad.

Durante la sesión legislativa estuvieron presentes alumnas y alumnos de la institución, acompañados por el subdirector de Servicios Administrativos del Tecnológico de Nuevo Laredo, Rodolfo Martínez Zúñiga y Patricia García Fabián, asesora jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, en lo que fue considerado un hecho trascendental para el futuro de la comunidad estudiantil.

“La aprobación unánime del Congreso de Tamaulipas confirma que apostar por la educación siempre será la mejor decisión para transformar el presente y el futuro de nuestra ciudad; agradecemos el respaldo de las y los diputados a este proyecto que representa justicia, crecimiento y nuevas oportunidades para miles de jóvenes; en Nuevo Laredo seguiremos impulsando acciones históricas que fortalezcan la educación pública y el desarrollo de Tamaulipas”, expresó la alcaldesa.

Con esta autorización legislativa, se formaliza y fortalece la decisión tomada previamente por el Gobierno Municipal de donar el inmueble para beneficio del Tecnológico de Nuevo Laredo, permitiendo ampliar sus capacidades y brindar mejores condiciones para la formación académica de las y los estudiantes.

La aprobación del Congreso representa además un respaldo institucional a la visión del Gobierno Municipal de invertir en proyectos que generen bienestar social y desarrollo educativo, consolidando a Nuevo Laredo como una ciudad que apuesta por la educación como motor de transformación.

Este acuerdo permitirá al Tecnológico de Nuevo Laredo avanzar en el fortalecimiento de su infraestructura y abrir nuevas oportunidades para las futuras generaciones de profesionistas de la región y de todo Tamaulipas.