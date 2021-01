Resiente personal médico largas jornadas laborales

CIUDAD DE MÉXICO.- La sobrecarga de trabajo ha llegado a tales niveles en algunos hospitales de la Ciudad de México que el personal de salud debe sacrificar tiempo de comidas y evita ir al baño para no descuidar a pacientes, quienes, afirman, llegan en estados graves por diversas enfermedades.

En el Hospital General de Zona Número 29 “Belisario Domínguez”, por ejemplo, los trabajadores lanzan un llamado de ayuda a la población, pues, aseguran, las jornadas laborales resultan extenuantes.

En las áreas de urgencias, tanto las destinadas a atención de Covid-19 como a otros padecimientos, refieren, los profesionales de la salud han tenido que postergar sus necesidades básicas.

“Tan solo ayer mismo, mis compañeras del área de Urgencias Metabólicas atendieron a 10 pacientes cada una, sin salir a comer o al baño desde las 2 de la tarde a las 10 de la noche, ya el personal está cansado”, comenta una enfermera.

En tanto, agregan, en la zona para urgencias por SARS-CoV-2 hay cinco enfermeros para atender a 39 pacientes, debido a las bajas del personal de salud por enfermedad o muerte.

“En el área de Triage respiratorio había tres compañeros esperando pasar a nueve gentes y haciendo todo lo posible para que desaturaran. La verdad esto ya rebasó todo”, señala la mujer.

Otro enfermero explica que para no negar el servicio en este hospital, el cual aparece sin disponibilidad de camas en el mapa del Gobierno de la CDMX, se atiende a los pacientes en sillas.

“En donde se puedan sentar para no tenerlos en el piso”.

Pese a ello, lamenta, la gente sigue ocultando síntomas y se rehúsa a usar el cubrebocas.

Además, indica, el virus ha pegado fuerte también al propio personal, pues de diciembre a la fecha han fallecido cuatro personas: uno de rayos X, otro que realizaba tomografías, un doctor y un jefe de conservación. Un enfermero más enfermó.

El trabajador que resultó positivo en diciembre, dicen sus compañeros, regresó el 1 de enero, aunque quedó con el pulmón izquierdo inflamado.

Debido a que sigue con tratamiento, no puede acceder a la vacuna contra Covid.

“Muchos compañeros están muriendo”, afirman.

Labora pese a contagio

La enfermera Jehudy Carillo dio positivo a Covid-19 en junio de 2020 y el IMSS le dio 21 días de incapacidad. Sin embargo, este enero volvió a tener una prueba confirmatoria a SARS-CoV-2 y, con dolor en el pecho, continúa trabajando.

Aún con síntomas y molestias, la profesional del Centro Médico Nacional “La Raza” regresó a sus labores tras siete días de incapacidad, pues no se consideró extenderla, reprochó, con el argumento de que ya no tiene fiebre.

Meses atrás, refiere, cuando los trabajadores médicos empezaron a enfermar se les hacía una prueba y los mandaban a aislamiento domiciliario, después les realizaban una segunda o tercera prueba y hasta que salían negativo volvían a sus funciones.

“Cuando yo me contagié en junio, tuve síntomas leves realmente, pero cuando fui a la segunda prueba me dijeron ‘no, sabes qué, que ya no se pueden hacer segundas pruebas’ porque ya no había, pero me dijeron ‘te vamos a completar los 21 días para que no seas riesgo para tus compañeros y regresas a trabajar’ y me dieron los 21 días”, contó.

“(Ahora) me dieron paracetamol y loratadina, siete días de incapacidad y el doctor me dijo que la revaloración era en siete días sólo si tenía fiebre o dificultad para respirar y si no que me presentara a trabajar normal, que ya está documentado que en esos días ya no somos contagiosos y solo con fiebre o dificultad para respirar te dan más incapacidad”, expuso.

Además, reprochó que no se le haya tomado una placa de rayos X para descartar daños ni se le facilitaran estudios adicionales, por lo que lleva su tratamiento con un médico particular.

“Me siento triste y molesta, con todo y prueba positiva, síntomas fuertes, dolor en el pecho. Ésta ya es la segunda vez que me contagio, no saben que impotencia se siente, me ha tocado estar en el frente desde que inició la pandemia y ni siquiera son para decirte ‘te tomo una placa de Rx para ver que tus pulmones estén bien’, salí de allí llorando y sintiéndome peor de lo que iba”, externó en su cuenta de Facebook.