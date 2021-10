Rescata EU triunfo y presiona al Tri

COLOMBUS.- Estados Unidos vino de atrás para derrotar 2-1 a Costa Rica y retomó, momentáneamente, el liderato de la Eliminatoria Mundialista en la Concacaf.

Con este resultado, la Selección de las Barras y las Estrellas suma los mismos 11 puntos que México, pero presume un gol a favor más que el Tri, por ello toma el primer lugar de momento.

Pese a ello, la escuadra que dirige Gerardo Martino todavía debe cumplir con su compromiso de la Jornada 5 ante El Salvador.

Estados Unidos se vio en problemas desde el minuto 1, luego de un tanto del tico Keysher Fuller.

El Lower.com Field de Columbus quedó frío con el tanto de Costa Rica, pero Estados Unidos puso orden al 25′, con un golazo de Sergiño Dest para poner el 1-1.

Los locales se animaron con este tanto y ya no soltaron el control del partido.

Ya al 66′, Estados Unidos firmó la voltereta con un disparo de Tim Weah, pero que terminó empujando a las redes el arquero Leonel Moreira.

Moreira, entró en la segunda parte luego de que Keylor Navas presentó una dolencia en la cadera tras jugar los primeros 45 minutos.

