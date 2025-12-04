El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.60
EN VIVO

Resalta rector presencia de la UAT en la ExpoCiencias Nacional 2025

Este encuentro reúne a las mentes jóvenes más sobresalientes de México

Con estas acciones, la UAT reafirma su compromiso con el impulso a las vocaciones científicas tempranas. [Agencias]
Agencias

Ciudad Victoria, Tam.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, destacó la presencia académica, científica y cultural de la casa de estudios mediante su participación en la ExpoCiencias Nacional 2025, que organiza el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación y el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), en coordinación con la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología.

Este encuentro, considerado el escaparate de ciencia y tecnología más importante del país, reúne a las mentes jóvenes más sobresalientes de México, teniendo como sede la ciudad de Tampico, del 2 al 5 de diciembre.

Durante su asistencia a la ceremonia inaugural que encabezó el gobernador Américo Villarreal Anaya, este miércoles, en el Centro de Convenciones Expo Tampico, el rector Dámaso Anaya señaló que, a través de su labor académica, científica, cultural y de divulgación, la UAT participa de manera integral en este certamen que congrega a más de mil quinientos estudiantes, docentes y delegaciones internacionales.

Subrayó que la Universidad tiene un papel relevante al integrar el cuerpo de evaluadores más amplio y especializado del evento, conformado por 148 docentes de 12 facultades y unidades académicas, quienes tendrán a su cargo la evaluación de más de 500 proyectos nacionales.

Indicó que la presencia de la UAT se destaca también con la participación de sus estudiantes en proyectos que han pasado a la fase nacional, además de ser asesores de iniciativas que concursan los clubes de ciencias infantil y juvenil de la Universidad.

Puso de relieve que la UAT mantiene una presencia constante en eventos científicos nacionales, impulsando su liderazgo en el fomento del conocimiento, la investigación aplicada y la formación de nuevas generaciones con sensibilidad social y vocación innovadora.

Puntualizó el compromiso de colaborar con el Gobierno del Estado, dependencias federales y el sector productivo, mediante la aportación de sus investigadores, infraestructura y tecnología especializada en proyectos científicos enfocados en atender necesidades prioritarias de Tamaulipas y otras regiones del país.

Resaltó que, en la ExpoCiencias Nacional, la UAT está representada también por la Facultad de Música y Artes en los espacios artísticos del evento mediante presentaciones de danza, mariachi y huapangueros que muestran la riqueza cultural de la región. fortaleciendo la identidad tamaulipeca ante delegaciones nacionales e internacionales.

Con estas acciones, la UAT reafirma su compromiso con el impulso a las vocaciones científicas tempranas; la formación de nuevos talentos en investigación, tecnología y humanidades; la promoción de la cultura y las artes como parte del desarrollo integral; así como la colaboración interinstitucional para fortalecer la ciencia en México.

Avanza Napoli en Copa Italia tras maratónica tanda y confirma cruces de cuartos
Alerta Protección Civil Tamaulipas por ingreso del Frente Frío 18

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.