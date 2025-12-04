Resalta rector presencia de la UAT en la ExpoCiencias Nacional 2025

Ciudad Victoria, Tam.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, destacó la presencia académica, científica y cultural de la casa de estudios mediante su participación en la ExpoCiencias Nacional 2025, que organiza el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación y el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), en coordinación con la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología.

Este encuentro, considerado el escaparate de ciencia y tecnología más importante del país, reúne a las mentes jóvenes más sobresalientes de México, teniendo como sede la ciudad de Tampico, del 2 al 5 de diciembre.

Durante su asistencia a la ceremonia inaugural que encabezó el gobernador Américo Villarreal Anaya, este miércoles, en el Centro de Convenciones Expo Tampico, el rector Dámaso Anaya señaló que, a través de su labor académica, científica, cultural y de divulgación, la UAT participa de manera integral en este certamen que congrega a más de mil quinientos estudiantes, docentes y delegaciones internacionales.

Subrayó que la Universidad tiene un papel relevante al integrar el cuerpo de evaluadores más amplio y especializado del evento, conformado por 148 docentes de 12 facultades y unidades académicas, quienes tendrán a su cargo la evaluación de más de 500 proyectos nacionales.

Indicó que la presencia de la UAT se destaca también con la participación de sus estudiantes en proyectos que han pasado a la fase nacional, además de ser asesores de iniciativas que concursan los clubes de ciencias infantil y juvenil de la Universidad.

Puso de relieve que la UAT mantiene una presencia constante en eventos científicos nacionales, impulsando su liderazgo en el fomento del conocimiento, la investigación aplicada y la formación de nuevas generaciones con sensibilidad social y vocación innovadora.

Puntualizó el compromiso de colaborar con el Gobierno del Estado, dependencias federales y el sector productivo, mediante la aportación de sus investigadores, infraestructura y tecnología especializada en proyectos científicos enfocados en atender necesidades prioritarias de Tamaulipas y otras regiones del país.

Resaltó que, en la ExpoCiencias Nacional, la UAT está representada también por la Facultad de Música y Artes en los espacios artísticos del evento mediante presentaciones de danza, mariachi y huapangueros que muestran la riqueza cultural de la región. fortaleciendo la identidad tamaulipeca ante delegaciones nacionales e internacionales.

Con estas acciones, la UAT reafirma su compromiso con el impulso a las vocaciones científicas tempranas; la formación de nuevos talentos en investigación, tecnología y humanidades; la promoción de la cultura y las artes como parte del desarrollo integral; así como la colaboración interinstitucional para fortalecer la ciencia en México.