Repunta venta de gas

NUEVO LAREDO, TAM.- Las medidas de confinamiento y el cambio de clima han tenido su repercusión en la venta de gas butano, ya que se observó un repunte del 30 por ciento en la venta de este combustible.

Jorge Rangel, empleado de una planta gasera ubicada al poniente de la ciudad dijo que durante estos meses en que las familias han permanecido en los hogares, el consumo de gas ha incrementado, pues las amas de casa más utilizan este combustible.

“En la temporada de calor siempre baja mucho la venta del hidrocarburo, porque mucha gente no utiliza el boiler, no cocina mucho, no utiliza el agua caliente, ni calentador de gas, sin embargo, este año, registramos un repunte porque la gente estuvo en sus hogares por lo del coronavirus”, manifestó.

Detalló que actualmente trabajan en el mantenimiento y verificación de los equipos para la temporada alta que inicia a finales de octubre.

Mencionó que en la temporada de calor la demanda baja, debido a que la gente que acude a comprar el gas butano, lo utiliza nada más para hacer la comida, es por eso que se está trabajando dentro de la empresa, en las áreas de distribución y de verificación de equipos de reparto para cuando se presente la demanda alta que es en época de frío.

“La venta de gas incrementa a partir de la última semana de octubre que es cuando empieza a cambiar el clima, ahí si aumenta la venta hasta un 90 por ciento, lo que es noviembre, diciembre y enero, son los meses donde nos va mejor”, finalizó Rangel quien recordó que el costo del litro de gas es actualmente de 9.55 pesos.