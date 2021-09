Reprobados tendrán oportunidad de pasar

NUEVO LAREDO, TAM.- Los alumnos de sexto grado que hayan reprobado una materia o de nivel secundaria que deban más de 5 asignaturas o más, ya pueden registrarse para presentar en línea el Examen General de Conocimientos en su tercera y última oportunidad que otorga la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El jefe del Departamento de Control Escolar, profesor José Ángel Rodríguez Zapata explicó que la próxima fecha de la aplicación será el 8 de octubre.

“Hasta ahorita el sistema de control escolar no muestra ningún alumno reprobado es no quiere decir que no hayan alumnos que reprobaron, hay que recordar que se dio todo el primer trimestre de este ciclo escolar para la recuperación de estos alumnos. Hay estudiantes que todavía se pueden recuperar y el primer trimestre se le van a asignar las calificaciones aprobatorias o no, pero todavía se pueden recuperar”, detalló.

Rodríguez Zapata manifestó que ya han acudido los padres de familia a registrar a sus hijos para esta evaluación.

“El 8 de octubre es la última oportunidad, si se necesita el certificado para tercer grado pueden presentar este examen. El registro se abre del 27 de septiembre al 2 de octubre, pero ya se está recibiendo el registro en las escuelas o aquí en el Crede, ya llevamos cuatro alumnos para esta tercera evaluación”, declaró.

Una de las maneras en cómo se puede realizar este registro es via formulario de Google en https://forms.gle/VnrXHECVHjm16yr5.

También este registro lo puede realizar el padre de familia o la madre acudiendo a la escuela donde estudia su hijo considerando que el correo electrónico y el teléfono registrados correspondan al padre de familia o al menos tenga acceso al mismo, ya que ahí se le asignará la contraseña con la que ingresará al examen desde su hogar, no es presencial en las escuelas ni en el Crede.

La información acerca de este examen general aparecerá en la liga de la dirección de evaluación en el SIIE: https://200.23.59.210/evaluacion/modulo/avisos/guias.php.

El acceso al examen estará disponible según disponga la Dirección de Evaluación en https://200.23.59.210/evalucion/modulo/index.php.

En caso de dudas sobre la aplicación del examen, contraseñas o resultados, se deben de comunicar al teléfono 834 3189005, ext 56007 y 56008 o al correo direcciondeevalucion@tam.gob.mx