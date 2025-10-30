Representa estudiante de la UTNL a México en Campeonato Mundial de Taekwondo en Argentina

Nuevo Laredo, Tam.– El talento y la disciplina de la juventud tamaulipeca trascendieron fronteras gracias a la destacada participación del estudiante Daniel Arévalo Solís en el Campeonato Mundial de Taekwondo, celebrado recientemente en Argentina.

José Antonio Tovar Lara, rector de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL), dijo que el joven cursa la carrera de Mantenimiento Industrial en la institución y formó parte de la delegación mexicana que compitió en esta prestigiosa justa internacional.

Indicó que su presencia en el campeonato significa un doble mérito: su desempeño deportivo de alto nivel y su compromiso continuo con la excelencia académica en la UTNL.

Resaltó que la universidad reconoce el gran esfuerzo que implica equilibrar una formación en ingeniería, con la práctica rigurosa que demanda el taekwondo a nivel élite, y ha brindado el apoyo institucional necesario para facilitar su viaje y participación.

Manifestó que estos logros no solo ponen en alto el nombre de la institución, sino que también refuerzan el compromiso de la universidad con una educación integral, al fomentar valores como la disciplina, la constancia y el trabajo en equipo a través de actividades deportivas y culturales, fundamentales para formar profesionistas competentes y dispuestos para destacar en cualquier campo.

Por su parte, Daniel Arévalo Solís agradeció el respaldo de su alma mater y de toda la comunidad universitaria, reiterando su compromiso de continuar preparándose, demostrando con el ejemplo que con disciplina y trabajo se alcanzan grandes metas.

Tovar Lara aseguró que este éxito confirma la visión del Gobierno del Estado, bajo el liderazgo de Américo Villarreal Anaya, que prioriza el desarrollo integral de la juventud e impulsa el deporte como herramienta de formación social y promotora de la salud, perspectiva fortalecida desde el sistema educativo estatal bajo la conducción de Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.