Reportan toma de rehenes en banco de Minnesota, EU; agresor libera a dos

Autoridades informan que el sospechoso tiene un número no especificado de rehenes; al momento no hay informes de personas heridas

MINNESOTA.- El diálogo entre la policía de St. Cloud, Minnesota, y un presunto secuestrador continúa durante la tarde del jueves a pesar de la liberación de dos empleadas.

Las mujeres fueron liberadas de una sucursal de Wells Fargo Bank, según las autoridades. La primera mujer corrió desde el banco hacia los miembros de un equipo SWAT con las manos en alto. Después de ser registrada, la llevaron a un lugar seguro. Más tarde salió una segunda mujer y la llevaron a un lugar seguro.

No quedó claro si otros empleados del banco permanecen retenidos contra su voluntad. Anteriormente, los agentes dijeron que un sospechoso masculino tiene un número no especificado de rehenes. La policía dijo que las negociaciones contunúan con el sospechoso y no hay informes de heridos.

Currently: Hostage Situation At A Wells Fargo Bank In St. Cloud, Minnesota. pic.twitter.com/P1hGt246cj — 😎 (@nmsleschina) May 7, 2021

Abdi Kadir, residente de St. Cloud, le dijo al Minneapolis Star-Tribune que estaba en el autoservicio del banco justo antes de las 2 de la tarde cuando el cajero le dijo apresuradamente que se fuera. Mientras se alejaba, vio gente corriendo por la puerta principal del banco, dijo.

La portavoz de Wells Fargo, Staci Schiller, confirmó “una situación de rehenes” en la sucursal sur del banco. Dijo que los funcionarios del banco están cooperando con la policía local y harán todo lo posible para ayudar a las autoridades.