Reportan tiroteo en preparatoria de Texas

CIUDAD DE MÉXICO .-Al menos cuatro personas resultaron heridas por un tiroteo en una escuela preparatoria de Arlington, al norte de Texas, informó la policía del estado.

La Policía informó que se encuentra buscando a un sospechoso de 18 años.

De acuerdo con una filial local de la cadena NBC, el sospechoso sacó un arma en medio de una discusión con otro estudiante.

La escuela se encontraba en confinamiento ante los reportes, de acuerdo con una filial local de la cadena CBS.

«Estamos en la escena de un tiroteo en Timberview High School. Estamos haciendo una búsqueda metódica», informó la Policía de Arlington en Twitter.

La cadena reportaba una gran movilización policial y de personas afuera de la escuela.

My daughter just texted me that there was a school school shooting at Timberview H.S. In Mansfield ISD in Arlington, TX. She sent this video that's out. Her nearby school is on lockdown also, and we hear police sirens rushing in. Police confirm there is an active shooter. Praying pic.twitter.com/m90QzZUfTz— Nerissa Knight (@nerissaknight) October 6, 2021

