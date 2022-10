Reportan sismo de 4.6 grados con epicentro en Coalcomán, Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO.- La mañana de este jueves se registró un sismo de 4.6 grados de magnitud con epicentro en Coalcomán, Michoacán.

De acuerdo con información del Sismológico Nacional, el sismo se registró a las 6:48:18 de este jueves.

Inicialmente se había informado que el temblor tenía una magnitud de 5 grados; sin embargo, se ajustó a 4.6.

SASMEX informó que no ameritó alerta sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos.

‘El 13 de octubre de 2022 a las 06:46:36 hrs. (hora local) el SASMEX detectó un sismo inicialmente en 9 estaciones sismo sensoras, que no ameritó aviso de Alerta a la Ciudad de México porque la energía del sismo en desarrollo, permitió pronosticar un efecto sísmico menor en la Ciudad’, se lee en el reporte del organismo.

Cabe señalar que hasta la noche del miércoles, se habían registrado 6 mil 380 réplicas del sismo de 7.7 grados de magnitud del pasado 19 de septiembre, la más grande de 6.9 grados.